حجز فريق ماينز مقعده في دور الـ8 لكأس ألمانيا لكرة القدم بعدما أقصى ضيفه شتوتجارت، بثلاثة أهداف لواحد وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب "أوبل أرينا" ضمن منافسات دور الـ16 للمسابقة.

افتتح لاعب الوسط كريستيان جنتنر سجل الأهداف للضيوف مع الدقائق الأخيرة للشوط الأول (ق41).

وبعد بداية الشوط الثاني أضاع دينيس آوجو فرصة مضاعفة النتيجة بعدما أهدر ركلة جزاء احتسبت لفريقه (ق54)، قبل أن يستغل أصحاب الأرض الفرصة ويسجلون ثلاثيتهم بتوقيع كل من إميل بيرجرين (ق62) وعبدو ديالو (ق71) وسوات سردار (ق90+3).

كما واصل فريق بادربورن (درجة ثالثة) مغامرته في بطولة الكأس بعدما اقتنص تذكرة ربع النهائي، وسط جماهيره، على حساب منافسه إنجولشتات (درجة ثانية)، وذلك بانتصاره عليه بهدف نظيف من توقيع بين تسولينزكي (ق56) على ملعب "بنتلر أرينا".

بادريورن 1 – انغولشتات صفر

نورنبيرغ صفر – فولفسبورج 2

شالكه 1 – كولن صفر