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رقم الخبر: 209615 تاريخ النشر: كانون الأول 19, 2017 الوقت: 19:45 الاقسام: عربيات  
الجزائر تصدر 226 أمرا دوليا للقبض على متشددين إلتحقوا بالجماعات الإرهابية

الجزائر تصدر 226 أمرا دوليا للقبض على متشددين إلتحقوا بالجماعات الإرهابية

أعلن وزير العدل الجزائري الطيب لوح، الإثنين، أن القضاء أصدر 226 أمرا دوليا للقبض على متشددين يتواجدون في مناطق نزاع، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال الوزير "تم تسجيل 226 شاب منهم 21 أجنبي (كانوا مقيمين بالجزائر) صدرت في حقهم أوامر قبض دولية".

وتابع "كل القرائن الموجودة تبرز أنهم موجودون في أماكن النزاع، وقد يكونوا التحقوا بالجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي".

وأوضحت وكالة الأنباء أنه "حسب مصدر مقرب من الوزارة فإن الأشخاص الأجانب الـ21 الذين صدرت في حقهم هذه الأوامر بالقبض اغلبهم من جنسيات عربية كانوا يقيمون بالجزائر".

 

 

 
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مصدر الخبر: الجزائر/وكالات
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