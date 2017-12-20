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رقم الخبر: 209614 تاريخ النشر: كانون الأول 19, 2017 الوقت: 19:42 الاقسام: عربيات  
مقتل 8 متشددين بغارة أميركية في الصومال

مقتل 8 متشددين بغارة أميركية في الصومال

قتل 8 متشددي في الصومال بغارة جوية أميركية استهدفت حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة، حسب ما أعلن مسؤولون عسكريون أميركيون، الاثنين.

ووقعت الغارة في 15 ديسمبر على بعد نحو 50 كلم خارج مدينة كيسمايو الساحلية في جنوب الصومال، حسب ما أعلنت القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا (أفريكوم) في بيان.

وجاء في البيان: "نحن نقيّم عدم سقوط قتلى في صفوف المدنيين في الغارة". وتحاول حركة الشباب منذ العام 2007 الإطاحة بالحكومة الصومالية المدعومة من المجموعة الدولية عبر استهداف مراكز عسكرية وحكومية ومدنية.

وبايعت الحركة في 2010 تنظيم القاعدة، وانضمت فيه رسميا في 2012، إلا أن عددا من مقاتلي الحركة أعلنوا مؤخرا انشقاقهم وولاءهم لتنظيم داعش.

 
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مصدر الخبر: مقديشو/ وكالات
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