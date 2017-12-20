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رقم الخبر: 209613 تاريخ النشر: كانون الأول 19, 2017 الوقت: 19:38 الاقسام: عربيات  
وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر يُؤكدون رفضهم أيّ تدخّل خارجي في ليبيا

وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر يُؤكدون رفضهم أيّ تدخّل خارجي في ليبيا

أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي « خميّس الجهيناوي » ونظيره الجزائري « عبد القادر مساهل » والمصري « سامح شكري » في ختام اجتماعهم بتونس لبحث مستجدّات الوضع وآفاق الحلّ السياسي في ليبيا يوم الأحد، رفضهم أيّ تدخّل خارجي في ليبيا وكلّ أشكال التصعيد الداخلي أو أي محاولة، من أي طرف ليبي، تستهدف تقويض العملية السياسية.

كما جدّد الوزراء الثلاثة، في بيان تونس الوزاري لمتابعة المبادرة الثلاثية حول دعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، تمسّكهم بوحدة واستقرار ليبيا وسلامتها الإقليمية وأن الحلّ السياسي يجب أن يكون ليبيّاً ونابعاً من إرادة وتوافق كافة مكوّنات الشعب الليبي، دون إقصاء أو تمييز، وأهمية توحيد كافة المؤسسات الوطنية الليبية بما في ذلك مؤسسة الجيش الليبي.

ودعا الوزراء كافة الأطراف الليبية لإعلاء المصلحة الوطنية للشعب الليبي وتغليب لغة الحوار والتوافق بما يسمح بتنفيذ « خطّة العمل من أجل ليبيا » التي اقترحها الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلي ليبيا « غسّان سلامة »، وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت.

 
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مصدر الخبر: تونس/وكالات
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