أحالت محكمة جنايات القاهرة، أوراق 21 متهما للمفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، لاتهامهم في قضية "خلية دمياط" الإرهابية.

وحددت المحكمة جلسة 22 فبراير للنطق بالحكم علي جميع المتهمين.

ويواجه المتهمون عدة تهم، منها الانضمام لجماعة تعتنق أفكارا إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة.

كما تم اتهامهم بالتخطيط لاغتيال أفراد من الجيش والشرطة، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وتصنيع المواد والعبوات المتفجرة.

من جانب آخر أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، أن خمسة إرهابيين خططوا لشن سلسلة من الهجمات بنطاق محافظات (الإسكندرية، القليوبية، الوادي الجديد) يستهدف تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة المسيحية ، قتلوا علي يد قوات الأمن الوطني في مدينة العبور بمحافظة القليوبية (شمالي القاهرة).