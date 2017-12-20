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رقم الخبر: 209611 تاريخ النشر: كانون الأول 19, 2017 الوقت: 19:27 الاقسام: عربيات  
تعيين أول سفيرة إمرأة في السعودية

تعيين أول سفيرة إمرأة في السعودية

أعلنت بلجيكا تعيين دومينيك مينور، التي تعمل حاليا سفيرة في الإمارات العربية المتحدة، سفيرة في السعودية بدءاً من الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت"، اعتبرت بلجيكيا أن هذه الخطوة "تحديا لسياسات المملكة الغنية التي تنتهك حقوق المرأة".

ونقلت إذاعة بلجيكا العامة "في آر تي"، عن مصادر حكومية، قولها إن تعيين مينور "يرسل إشارة واضحة للسعودية التي كانت بطيئة في إقرار الإصلاحات مقارنة بالدول المجاورة لها".

ولفتت "الإندبندنت" إلي أن بلجيكا هي أول دولة في العالم تتخذ هذه الخطوة. ففي عام 2010 تم تعيين الدبلوماسية يكاترينا ماجيرينغ ميكادزي لشؤون المملكة العربية السعودية، ولكنها كانت مقيمة في الكويت وشمل عملها عددا من البلدان المجاورة.

وعندما فتحت جورجيا سفارة في السعودية عام 2015، عينت بدلا منها سفيرا.

 
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مصدر الخبر: الرياض/وكالات
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