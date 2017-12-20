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رقم الخبر: 209610 تاريخ النشر: كانون الأول 19, 2017 الوقت: 19:16 الاقسام: عربيات  
الحكومة الكويتية تؤدي الیمین الدستورية أمام مجلس الأمة

الحكومة الكويتية تؤدي الیمین الدستورية أمام مجلس الأمة

أدى رئیس وأعضاء مجلس الوزراء الكويتي (الحكومة) في بداية جلسة مجلس الأمة الكويتي العادية الثلاثاء، الیمين الدستورية، وذلك لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة وفقا للمادة رقم (91) من الدستور الكويتي.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الثلاثاء، أن عددا من النواب انسحب من الجلسة مع بداية البند الأول لجدول أعمال الجلسة والمتعلق بأداء الحكومة الیمین الدستورية.

وتنص المادة (91) علي التالي: " قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنیة الیمین".

وكان أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح أصدر الاثنین قبل الماضي، مرسوما بتشكیل الحكومة الكويتیة الجديدة، وقد أدت الحكومة الیمین الدستورية أمامه في الیوم التالي بمناسبة تعیينهم في مناصبهم الجديدة.

 
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مصدر الخبر: الكويت/ وكالات
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