قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري ساهم، إلى جانب الحرب الإرهابية، في تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا.

وأضاف الأسد خلال استقباله رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، فرانشيسكو روكا، الثلاثاء: "سورية.. والدولة السورية، بجميع مؤسساتها، مستمرة بالقيام بكل ما من شأنه تخفيف معاناة مواطنيها بسبب الجرائم والممارسات غير الإنسانية وغير الأخلاقية، التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية"، مؤكدا على سعي دمشق إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر".

هذا وكان البنك الدولي قد قدر في تقرير أصدره في منتصف العام الجاري، أن إجمالي خسائر الاقتصاد السوري 226 مليار دولار، جراء الأزمة المستمرة في البلاد منذ أكثر من ست سنوات، والتي أوقعت خسائر بشرية فادحة ودمارا في البنى التحتية.

من جانب آخر أدانت الخارجية السورية، الثلاثاء، استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع القرار حول وضع القدس.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية قوله إن "الجمهورية العربية السورية تدين بشدة استخدام الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو بمجلس الأمن ضد مشروع القرار حول وضع القدس".

واعتبرت الخارجية السورية أن الموقف الأمريكي هذا "جاء ليؤكد مجددا استهتار الولايات المتحدة بالقوانين الدولية وانتهاكها الفاضح لقرارات مجلس الأمن وكل المحافل الدولية حول الوضع القانوني لمدينة القدس وهي بمثل هذه المواقف تضرب بعرض الحائط الشرعية الدولية وتدوس على قراراتها كما اعتادت على ذلك مرارا في مختلف القضايا التي تمس الأمن والسلم الدوليين".

وأضافت الخارجية أن الولايات المتحدة "تساهم في خلق التوترات في عالمنا بهدف فرض هيمنتها وغطرستها الأمر الذي يؤكد أكثر من أي وقت مضى ضرورة صياغة نظام عالمي جديد لوضع حد لهذه السياسات المتهورة للإدارات الأمريكية المتعاقبة".

كما اعتبرت دمشق أن الفيتو الأمريكي يؤكد دعم واشنطن "اللامحدود" لإسرائيل، التي وصفتها بـ "الكيان العنصري الصهيوني"، وكذلك يؤكد "عداءها المستحكم للأمة العربية".

والجدير بالذكر، أن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين ضد مشروع القرار الذي قدمته مصر، حول إبطال قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان القدس عاصمة لـ" إسرائيل" ورفض أي خطوات أحادية الجانب تقوض عملية السلام في الشرق الأوسط.

ميدانياً واصلت وحدات الجيش السوري بدعم من الطيران الحربي عملياتها ضد تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المنضوية تحت زعامته في عدد من القرى والبلدات على جانبي الحدود الادارية بين حماة وإدلب وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد.

وعلى محور عملياتها بريف إدلب الجنوبي أفاد مصدر محلي في حماة بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية نفذت عمليات مكثفة اشتبكت خلالها مع إرهابيي تنظيم جبهة النصرة بمختلف أنواع الأسلحة تقدمت خلالها داخل قرية الرويضة التابعة لناحية التمانعة بعد مقتل وإصابة عدد من الارهابيين وتدمير أسلحتهم.

وبين المصدر أن عناصر الهندسة عثروا على شبكة خنادق كانت تستخدمها المجموعات الارهابية للتنقل والإمداد والفرار من أرض المعركة كما ضبطت مدفعي هاون وأكثر من 25 قذيفة لهما داخل القرية.

وعلى المحور ذاته نفذت وحدات من الجيش تمهيدا ناريا مكثفا بسلاح المدفعية والراجمات والصليات الصاروخية الدقيقة على ما تبقى من تجمعات الارهابيين في قرية أبو الغر ما أدى إلى مقتل عدد من الارهابيين وتدمير تحصيناتهم.

وفي ريف حماة الشمالي أشار مصدر عسكري إلى أن الطيران الحربي السوري دمر مقرا لإرهابيي “جبهة النصرة” يدعى المغارة في بلدة كفرزيتا وهو أحد أهم مقراتهم في المنطقة في حين نفذ غارات على محور تحركاتهم في محيط بلدة اللطامنة أسفرت عن سقوط العديد من القتلى بينهم.

ولفت المصدر إلى أنه عرف من بين الارهابيين القتلى “أنس عبد القدوس بيضون” و”محمد عبد الحميد كورج”.

وسقط أمس الاول أكثر من 30 ارهابيا خلال عمليات وحدات من الجيش ضد تجمعات ومحاور تحرك مجموعات ارهابية من تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المنضوية تحت زعامته ودمرت لهم دبابة وعربة ومقرين على محور الزلاقيات/زلين بريف حماة الشمالي.