قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن" إسرائيل" تحضّر حاليّاً لبناء جدار فاصل بناءً على الخط الأزرق مع الحدود اللبنانية، مشيراً إلى أن لبنان يعتبر أن الخط الأزرق لا يتطابق مع خط الحدود الدولية بينه وبين الأراضي الفلسطينية.

وقال عون في بيان للرئاسة اللبنانية، عقب استقبال الممثلة الخاصة الجديدة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان برنيل دالر كارديل الإثنين، إن "إسرائيل تحضّر لبناء جدار فاصل على الخط الأزرق"، محذّراً من أن هذا الجدار "لا يتطابق مع خط الحدود الدولية".

وأبلغ الرئيس اللبناني، كارديل، أن "لبنان متمسّك بقرارات الأمم المتحدة، ويشدد باستمرار على تطبيقها، وفي مقدمها القرار الرقم 1701".

ولفت عون، بحسب بيان للرئاسة، إلى أن "إسرائيل تواصل اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وتمّ حتى الآن تسجيل أكثر من 11 ألف خرق لهذا القرار"، مشدداً على أن "لبنان كان دائماً في موقع الدفاع عن النفس في مواجهة" إسرائيل"، وذلك عملاً بميثاق الأمم المتحدة".

من جهة اخرى زار وفد قيادي من حركة حماس برئاسة عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الإثنين، وشمل الوفد أعضاء من المكتب السياسي. وناقش الوفد مع بري قرار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس عاصمة لـ"إسرائيل"، وعبر الطرفان عن رفضهما واستنكارهما لهذا القرار.

وقال أبو مرزوق عقب اللقاء "وجدنا موقفاً من الرئيس بري إلى جانب القدس كما كان دائماَ"، مضيفاً أن "موقف دولة الرئيس الجديد هو الموقف القديم نفسه تجاه هذه التصريحات المستنكرة".

وتابع أبو مرزوق "شعرنا بحرص الرئيس بري على وحدة الموقف الفلسطيني واجتماع كلمة الفلسطينيين بموقف واحد، وبالتالي دعوناه لأن يساهم ويدعم المصالحة الفلسطينية والموقف الفلسطيني الواحد تجاه كل المتغيرات في المنطقة".

وخلال اللقاء جدد الطرفان تأكيدهما أن القدس قبلة المسلمين والعرب السياسية، ولن تكون عاصمة لما يسمى بدولة "إسرائيل".