2017 عام هزيمة (داعش) في العراق وخسارة معقله الأساسي في الموصل

بغداد/نافع الكعبي - قالت حكومة إقليم كردستان، الاثنين: إن القوات العراقية تستعد لشن هجوم جديد على قوات البشمركة الكردية، في حين نفى متحدث عسكري في بغداد الأنباء التي تتحدث عن عزم القوات العراقية استئناف هجوم بدأته في منتصف أكتوبر تشرين الأول ردا على استفتاء أجراه الأكراد على استقلال الإقليم في سبتمبر أيلول، في وقت إتسعت رقعة التظاهرات، الثلاثاء، في مدينتي السليمانية وأربيل، احتجاجا على عدم صرف رواتب العاملين في القطاع الحكومي في الإقليم وتردي الحالة المعيشية لمواطني الإقليم.

ونفى متحدث عسكري في بغداد الأنباء التي تتحدث عن عزم القوات العراقية استئناف هجوم بدأته في منتصف أكتوبر تشرين الأول ردا على استفتاء أجراه الأكراد على استقلال الإقليم في سبتمبر أيلول.

وحذر مجلس أمن إقليم كردستان، الإثنين، مما اسماها تحركات للقوات العراقية للهجوم على قوات البيشمركة.

وعبر مجلس الأمن التابع لحكومة كردستان العراق عن قلقه من تعزيز القوات العراقية في مخمور جنوب غربي أربيل عاصمة الإقليم.

وتطالب بغداد حكومة الإقليم بإلغاء نتيجة الاستفتاء الذي صوت فيه المشاركون بغالبية كاسحة لصالح استقلال الإقليم. كما تطالب الحكومة المركزية بتسلم إدارة الحدود البرية والمطارات والمنشآت النفطية في كردستان.

ورفضت حكومة كردستان العراق إلغاء نتيجة الاستفتاء أو تسليم المنشآت النفطية الباقية تحت سيطرتها وعرضت الإشراف المشترك على الحدود البرية والمطارات.

* تجدد التظاهرات في السليمانية وأربيل

وأضرم متظاهرون غاضبون، الثلاثاء، النيران في مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني وتدمير ممتلكات الاتحاد الاسلامي الكردستاني بقضاء كوية التابعة لمحافظة أربيل، فيما أكدوا عزمهم حرق جميع المقرات الحزبية في القضاء.

وقال أحد المتظاهرين ويدعو سامان عمر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "متظاهرين غاضبين أضرموا النيران في مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في قضاء كوية"، لافتا الى أن "المتظاهرون هاجموا مقر الاتحاد الاسلامي الكردستاني في القضاء ذاته ودمر جميع ممتلكاته".

وهاجم متظاهرون غاضبون مبنى قائممقامية قضاء كوية بأربيل، الثلاثاء، وأضرموا النيران في المبنى احتجاجا على الأوضاع في إقليم كردستان.

وكان متظاهرون في بلدة كفري جنوبي السليمانية هاجموا، الثلاثاء، مقر الاتحاد الوطني الكردستاني احتجاجا على الأوضاع في إقليم كردستان، فيما حاولت القوات الأمنية تفريقهم.

كما تم اعتقال أكثر من 30 متظاهرا واصابة عدد آخر بالسليمانية.

وفي السياق قتل 4 وأصيب 7 آخرون من حراس الأمن في مقر الاتحاد الوطني الكردستاني في شمال العراق.

وقتل الحراس إثر هجوم متظاهرين على مقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في قضاء كويسنجق في أربيل، شمالي العراق.

وقال مصدر، الثلاثاء 19 ديسمبر/ كانون الأول، إن "4 قتلوا فيما أصيب 7 آخرون من حراس أمن إثر هجوم لمتظاهرين على مقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، في قضاء كويسنجق، بأربيل".

ونقلت قناة "إن آر تي" الكردية أن "4 من الأسايش "قوات الأمن"، و6 متظاهرين، أصيبوا أثناء احتجاجات وقعت في محافظة السليمانية".

بالمقابل، اعتبرت حكومة اقليم كردستان، التظاهر حقا شرعيا للمواطنين، معربة في الوقت نفسه عن قلقها من الممارسات البعيدة عن المدنية، فيما أكدت على عدم السماح باستغلال التظاهرات.

ودعت الحكومة المؤسسات الحكومية ذات العلاقة الى "التعامل بموجب القانون مع الاحداث وان تقوم بحماية ممتلكات المواطنين وامنهم واستقرارهم"، مؤكدة على "عدم السماح باستغلال التظاهرات والتجمعات بأية غاية أو نية ومن أية جهة كانت وان تتم مواجهة المخالفين بالعقوبات القانونية".

وشهدت غالبية مدن اقليم كردستان الاثنين، تظاهرات حاشدة للمطالبة بتحسين المعيشة وصرف رواتبهم المتأخرة منذ اشهر، حيث قام المتظاهرون بحرق مقار الاحزاب الديقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني والتغيير والجماعة الاسلامية والاسايش في السليمانية، فيما أعلنت حركتي التغيير والجماعة الاسلامية الكردستانية دعمهما لمطالب المتظاهرين.

* ميركل: ندعم حقوق كردستان في اطار العراق

وعلى صعيد متصل، أكدت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، الاثنين، دعم بلادها للحقوق الدستورية لاقليم كردستان في اطار العراق، فيما اشار وفد كردستان الى ان بقاء وحماية الاقليم مهم لترسيخ الاستقرار في المنطقة.

وقالت رئاسة حكومة الاقليم في بيان: إن المستشارة الالمانية انجيلا ميركل استقبلت في برلين رئيس وزراء اقليم كردستان نيجرفان البارزاني والوفد المرافق له المؤلف من نائب رئيس الوزراء قوباد الطالباني ورئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان فؤاد حسين"، مبينة ان "ميركل عبرت عن املها بذل كافة الجهود بغية البدء بالحوار بين اربيل وبغداد لوضع الحلول للمشاكل مع العراق".

* المطيبيجة تحت السيطرة الامنية بالكامل

ميدانياً، اكد قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، بأن منطقة المطيبيجة الحدودية بين ديالى وصلاح الدين تحت السيطرة الامنية بالكامل، لافتا الى تحقيق كل الاهداف المرسومة خلال 72 ساعة.وقال العزاوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حوض المطيبيجة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين اصبحت تحت السيطرة الامنية بالكامل بعد اكمال عملية الانتشار للقطعات الامنية والحشد الشعبي والعشائري".

واضاف العزاوي، ان "جميع الاهداف المرسومة في عملية تطهير المطيبيجة تم انجازها بالكامل خلال الساعات ال72 الماضية"، لافتا الى ان "داعش تعرض الى ضربة قوية في العملية بعدما دمرت العديد من مضافاته ومعامل التفخيخ وقتل مايزيد عن 15 ارهابيا".واشار العزاوي الى ان "القوات الامنية والحشد الشعبي والعشائري تقوم حاليا بعملية تمشيط واسعة لمتابعة ملف المضافات وتدميرها لان اغلبها تحت الارض"، مبينا ان "الخطر الذي كان ينطلق من المطيبيجة بات من الماضي".

الى ذلك، أعلن رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني، عن تدمير المقر العام لتنظيم "داعش" في منطقة حوض المطيبيجة الواقعة بين المحافظة وصلاح الدين، فيما كشف عن العثور على مواد متفجرة كافية لتفخيخ 50 سيارة.

وبين الحسيني، أن "عملية تطهير المطيبيجة مستمرة لليوم الثالث على التوالي وهي تحقق نتائج مهمة في تعقب خلايا داعش ومضافاته وجحوره وانهاء وجوده في المنطقة".

كما أعلنت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، عن مقتل "ارهابي خطير" بعملية نوعية جرت شرقي ب‍عقوبة.

وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني في حديث صحفي: إن قوة امنية مشتركة نجحت بعملية نوعية في اطراف قرى بني زيد (23كمشرق بعقوبة) من قتل ارهابي خطير ينتمي الى تنظيم داعش".

واضاف الحسيني، ان "الارهابي متورط بسلسلة طويلة من عمليات العنف استهدفت اغلبها المدنيين خلال الاشهر الماضية".

وفي كركوك، اعلنت قيادة عمليات كركوك، عن مقتل و"الي كركوك" وأربعة من مساعدية بتنظيم "داعش" بضربة جوية جنوبي كركوك. وقال قائد عمليات كركوك اللواء علي فاضل عمران في حديث صحافي: إن ضربة جوية استندت لمعلومات استخبارية دقيقة استهدفت موقعا لتنظيم داعش مما ادى الى مقتل والي كركوك الملقب أبو ادم في منطقة وادي الشاي قرب قرية تل عيدة، (45 كم جنوبي كركوك)".

واضاف عمران، أن "الضربة أدت أيضا الى مقتل اربعة من مساعدي الوالي".

وفي العاصمة، أفاد مصدر في الشرطة، الاثنين، بأن عنصرا بالحشد العشائري استشهد واصيب اثنان بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد. وقال المصدر في حديث صحافي: إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق منطقة عرب جبور التابعة للدورة جنوبي بغداد انفجرت، مستهدفة دورية تابعة للحشد العشائري، ما ادى الى استشهاد احدهم واصابة اثنين اخرين بجروح".

* عودة 390 عائلة الى عنة و487 عائلة الى القائم

الى ذلك، أعلنت قيادة عمليات الجزيرة، عن عودة 390 عائلة الى قضاء عنة و487 عائلة الى القائم غربي الانبار.

وقال قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي في بيان لخلية الاعلام "نعلن عودة 390 عائلة الى قضاء عنة و487 عائلة الى قضاء القائم".

وأضاف "ما يزال استقبال العوائل مستمرا باشراف قيادة العمليات". وأعلن القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، في (9 كانون الاول 2017)، تحرير أرض العراق بالكامل، فيما اعتبر المحافظة على وحدة العراق وشعبه بأنه "أهم واعظم انجاز".

* السعودية تعين سفيرا جديدا في العراق

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الإثنين، تسلّم وزيرها إبراهيم الجعفري، أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد في العراق عبد العزيز بن خالد الشمري.

وقالت الوزارة، في بيان إن “الوزير الجعفري تسلم اليوم أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد في العراق، الشمري”. وأضافت “جرى خلال استلام أوراق الاعتماد استعراض سير العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها خدمة لمصلحة البلدين”.

* السجن 16 عاما للاجئ عراقي في الولايات المتحدة

حكمت محكمة في هيوستون الاثنين على لاجىء من العراق بالسجن 16 عاما لادانته بالسعي للانضمام الى تنظيم داعش واكتساب مهارات في مجال صنع القنابل.

وعمر فرج سعيد الحردان البالغ 25 عاما شاب من اصل فلسطيني ولد في العراق وعاش في مخيمات للاجئين في العراق والاردن قبل ان يدخل الولايات المتحدة عام 2009.

* 2017 عام هزيمة (داعش) في العراق

وسمت هزيمة تنظيم داعش الإرهابي العام 2017 مع انتهاء تجربة "الخلافة" التي فرضها لثلاث سنوات على أراض واسعة امتدت من العراق إلى سوريا، الدولتان اللتان أنهكتهما المعارك وتركتهما أمام دمار كبير وتحديات عدة.

خلال هذا العام، خسر التنظيم الإرهابي مناطق واسعة، أبرزها معقلاه الأساسيان، الموصل في العراق والرقة في سوريا، ولم يبقَ لديه إلا بقايا من "أرض الخلافة" التي كانت تساوي قبل ثلاث سنوات مساحة بريطانيا نفسها.

وأعلن رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي الشهر الحالي "انتهاء الحرب" ضد التنظيم الذي كان سيطر في العام 2014 على ما يقارب ثلث مساحة العراق.

واستطاع العبادي، الذي دعمته واشنطن ودول غربية شكلت بدورها هدفاً لاعتداءات دموية نفذها التنظيم، أن يكتسب بخلاف التوقعات، مصداقية كبيرة بعدما قاد البلاد أثناء مواجهة التنظيم الإرهابي.

ورغم هزيمة تنظيم داعش كقوة مسيطرة في العراق، لكن بعض مقاتليه ما زالوا يختبئون في وديان صحراوية في محافظة الأنبار (غرب)، في منطقة سيكون من الصعب القضاء عليهم فيها.

وقال القيادي في الحشد الشعبي العراقي أحمد الأسدي لوكالة فرانس برس "انتهى داعش من وجهة نظر عسكرية لكن ليس كتنظيم ارهابي (...) علينا أن نبقى في حالة استنفار".