اتهمت الأمم المتحدة،" إسرائيل" بانتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني بالنار والذخيرة الحيّة، واعتبر المكتب الأممي لحقوق الإنسان، أن حجم ضحايا تفريق" إسرائيل" لمظاهرات الفلسطينيين يدعو للقلق.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مكتب المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، روبيرت كولفيل، الثلاثاء 19 ديسمبر، أن استخدام" إسرائيل" أسلحة قتالية لتفريق المتظاهرين الفلسطينيين، يمكن اعتباره انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضاف كولفيل أن هذا الأمر يتطلب تحقيقا دقيقا في كل حالة من حالات استخدامها.

وقال المتحدث الأممي: إن "استخدام الذخيرة الحية أدى إلى إصابة أكثر من 220 شخصا في غزة، بما في ذلك 95 مصاباً يوم الجمعة ، إضافة إلى العشرات من الذين عانوا من الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية".

وأشار المتحدث الرسمي باسم مكتب المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان إلى أن حجم الضحايا يدعو للقلق الشديد.

من جانب آخر وصفت السلطة الفلسطينية الاثنين استخدام الولايات المتحدة الاميركية الفيتو ضد قرار بشأن القدس بانه "استهتار" بالمجتمع الدولي.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن الفيتو الأمريكي بمجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرار بشأن إعلان ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لـ" إسرائيل"، هو ضد الإجماع الدولي، ومخالف لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، ويمثل انحيازا كاملا للاحتلال والعدوان.

وأكد أبو ردينة، أن الفيتو سيؤدي إلى مزيد من عزلة الولايات المتحدة، كما سيشكل استفزازا للمجتمع الدولي.

وشدد على أن بلاده ستواصل تحركاتها في الأمم المتحدة وفي كافة المؤسسات الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأحبطت الولايات المتحدة، مساء الاثنين، باستخدامها حق النقض "الفيتو"، مشروع قرار تقدمت به مصر في مجلس الأمن الدولي لرفض وإبطال إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل سفارة بلاده إليها.

ووافق جميع الأعضاء الـ14 الآخرين في المجلس على مشروع القرار المصري، معتبرين قرار ترامب بشأن القدس غير شرعي ومنافيا للقانون الدولي والشرعية الدولية ويعرقل السلام والاستقرار في المنطقة.

وباعتراض الولايات المتحدة على مشروع القرار المصري، تكون بذلك قد استخدمت "الفيتو" لصالح الكيان الصهيوني 43 مرة على حساب الحقوق الفلسطينية المشروعة.

من جهته شدّد الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، على "أنّنا من اليوم نرفض أن تكون الولايات المتحدة​ وسيطاً في عملية السلام"، مشيراً إلى "أنّنا مصمّمون على أن نحصل على العضوية الكاملة في ​الأمم المتحدة".

وكشف عباس، في مؤتمر صحفي، "أنّنا سننشر اليوم التوقيع على طلب الإنضمام إلى 22 منظمة دولية جديدة ضدّ قرار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​"، مركّزاً على أنّ "إعلان ترامب حول القدس​ لا يحمل أي شرعية، وسنتخذ إجراءات قانونية وسياسية ودبلوماسية ضده".

وأضاف عبّاس أننا مصممون ان نذهب مرة اخرى أو أكثر للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، قائلاً إننا أحرار في الدخول إلى كل المنظمات الدولية وهناك أكثر من 500 منظمة أو هيئة لندخلها.

من جهة ثانية، وقّع عباس 22 اتفاقية ومعاهدة دولية تعزز من الشخصية الاعتبارية لدولة فلسطين على المستوى العالمي.

وأشار في كلمة له عقب خطاب ترامب إلى أنّ "الموقف العربي والإسلامي موحد لجهة إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

* حماس: الفيتو الأميركي يقدّم نموذجًا لممارسة سياسة "التسلط والعربدة"

وفي السياق اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" انعقاد مجلس الأمن الاثنين لتحديد موقف المجتمع الدولي من قرار الرئيس الأميركي ترامب والذي أعلن فيه أن القدس عاصمة" إسرائيل"، "فرصة لتأكيد حقنا الثابت كفلسطينيين في القدس، وكذلك إعادة الاعتبار للقرارات الدولية بالخصوص، والتي اعتادت "إسرائيل" أن تتجاوزها وتضرب بها عرض الحائط، دون رادع أو محاسبة، بل وتتصرّف دائما كدولة فوق القانون".

واستدركت الحركة في بيان لها "لكن للأسف الشديد فإن النتيجة التي خلص إليها اجتماع المجلس واستعمال الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد القرار، يؤكد أن الرهان على الولايات المتحدة كوسيط نزيه في إيجاد حل للقضية الفلسطينية كان رهانًا خاسرًا ومضيعة للوقت، وهي، أي الإدارة الأميركية، بهذا الموقف تقدم نموذجًا لممارسة سياسة "التسلط والعربدة" على المؤسسات الدولية وقراراتها".

بدورها، أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الفيتو الأميركي في مجلس الأمن واعتبرته عدوان جديد على الشعب الفلسطيني وإنحياز سافر لدولة الإحتلال و تحدي لإرادة المجتمع الدولي.

وعلى المستوى الأمني أدى مستوطنون بقيادة عضو الكنيست الصهيوني "يهودا غليك" صباح أمس الثلاثاء، صلوات وشعائر تلمودية، وباللباس التلمودي التقليدي، أمام المسجد الاقصى المبارك من جهة باب القطانين، بحراسة مشددة من قوات العدو الصهيوني.

يذكر أن "غليك" هو من عرّابي فكرة بناء الهيكل المزعوم مكان المسجد الاقصى المبارك، وبآرائه العنصرية المتطرفة بحق الأقصى وروّاده والعرب والفلسطينيين.

وأضافت مصادر مقدسية إن مجموعات من المستوطنين واصلت الثلاثاء اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الاقصى من باب المغاربة، بحراسة مشددة من القوات الصهيونية الخاصة، ونفذت جولات مشبوهة في أرجائه.

هذا وشنت قوات العدو الصهيوني، ليلة الاثنين، حملة اعتقالات ومداهمات في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة " فلسطين الآن" نقلا عن مصادر محلية وأمنية أن القوات الصهيونية اعتقلت أكثر من 11 مواطنا فلسطينيا من مدن رام الله وجنين ونابلس المحتلة.

فمن مدينة رام الله المحتلة، اعتقلت قوات العدو الصهيوني الفتاة عهد التميمي (١٧ عاما) من قرية النبي صالح، حيث اهتم جيش العدو باعتقالها كونها التي "ضربت" ضابط في الجيش الصهيوني وأهانته وسط جنوده قبل يومين أمام منزلها، وتم اعتقال أفراد عائلتها لاحقا.

ومن مدينة جنين، اعتقلت قوات العدو 7 شبان من منازلهم بعد تفتيشها والعبث بمحتوياتها، بالإضافة لإعتقالها ثلاثة شبان من منازلهم مدينة نابلس المحتلة.

وفي ذات السياق، أصيب شاب خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وصادر جنود العدو الصهيوني سيارة مواطن من عائلة شاور في حي الجلدة بالخليل، كما داهم الجنود مخيم الفوار جنوب الخليل وفتش منازل في قرية الجانية غرب رام الله.

كما توغلت جرافات العدو الصهيوني، صباح الثلاثاء، بشكلٍ محدود، شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة "فلسطين الآن" نقلا عن مصادر محلية أن 4 جرافات عسكرية توغلت بشكل محدود انطلاقًا من موقع "كيسوفيم" العسكري؛ مسافة 70متراً خارج الحدود.