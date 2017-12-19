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رقم الخبر: 209605 تاريخ النشر: كانون الأول 19, 2017 الوقت: 18:39 الاقسام: محليات  
300 عالم إسلامي: التطبيع مع (إسرائيل) (حرام شرعا)

300 عالم إسلامي: التطبيع مع (إسرائيل) (حرام شرعا)

وقع أكثر من 300 عالم إسلامي، الاثنين، على (ميثاق علماء الأمة)، بهدف وضع حد لموجة التطبيع المتزايدة مع (إسرائيل).
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في إسطنبول التركية، بمشاركة علماء الأمة الإسلامية، من 36 هيئة واتحادا ومؤسسة سنية حول العالم.
ويهدف المؤتمر إلى الإعلان عن (ميثاق علماء الأمة) في مواجهة خطر التطبيع، ويقضي (شرعا) بتحريم التطبيع مع (إسرائيل)، لما يشكّله من مخاطر على القضية الفلسطينية ومشروع المقاومة.
وتضمن الميثاق 44 بندا، وشمل أقساما هي: الكيان الصهيوني وحكمه الشرعي والقانوني، والتطبيع ومهمة الحاكم، ومبادئ في مقاومة التطبيع، ومقاصد في مقاومة التطبيع، ومفاسد التطبيع ومخاطره.
وجاء فيه: إن التطبيع مع (إسرائيل) حرام شرعا لمناقضته مقتضيات الإيمان ولوازمه، والقائمة على الولاء للمؤمنين ووجوب نصرتهم.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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