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رقم الخبر: 209604 تاريخ النشر: كانون الأول 19, 2017 الوقت: 18:34 الاقسام: محليات  
ماكرون: فرنسا تسعى لعلاقات بنّاءة مع ايران والإتفاق النووي غير قابل للتغيير
خلال تسلّمه اوراق اعتماد السفير الايراني

ماكرون: فرنسا تسعى لعلاقات بنّاءة مع ايران والإتفاق النووي غير قابل للتغيير

أعلن الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، بأن بلاده تسعى للحوار والعلاقات البنّاءة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، معتبرا الإتفاق النووي بأنه غير قابل للتغيير ويشكل أساس التعاون مع ايران.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفرنسي في باريس، الاثنين، للسفير الايراني المفوض ومطلق الصلاحيات ابوالقاسم دلفي الذي قدم اوراق اعتماده.
واكد ماكرون عزم بلاده بشأن ايجاد علاقات متوازنة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال: إن فرنسا تسعى للحوار والعلاقات البناءة مع ايران.
وأشار الى سياسة فرنسا في مجال صون وتنفيذ الإتفاق النووي قائلاً: إن الإتفاق النووي غير قابل للتغيير وهو اساس تعاوننا مع ايران.
وأشاد الى سياسة فرنسا المبنية على الحوار مع جميع الاطراف وقال: إن فرنسا ترغب في الحوار مع ايران بشأن تطورات المنطقة وتشعر بالارتياح للعلاقات الجيدة بين وزارات البلدين.
من جانبه أشار السفير الايراني خلال اللقاء الى العلاقات العريقة بين ايران وفرنسا والتطورات الايجابية في العلاقات بين البلدين ومنها تنمية التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والعلمي بعد الإتفاق النووي وقال: اثر زيارة الرئيس روحاني والتوقيع على وثائق للتعاون خلال الزيارة المذكورة، فان الارضية متوفرة لاتخاذ خطوات واسعة على صعيد الارتقاء بالعلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وفرنسا.
وشرح ابوالقاسم دلفي مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية تجاه تطورات المنطقة وقال: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤكد على حل قضايا المنطقة عن طريق الحوار وتعارض أي فرض للضغوط والتدخل الاجنبي.
ولفت السفير الايراني الى المسيرة الايجابية للمشاورات بين البلدين حول القضايا الاقليمية، مؤكدا على نتائج هذه المشاورات في المساعدة بتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
 
 
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