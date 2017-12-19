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رقم الخبر: 209603 تاريخ النشر: كانون الأول 19, 2017 الوقت: 18:30 الاقسام: محليات  
صالحي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت 9 مرات التزام ايران بالإتفاق النووي

صالحي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت 9 مرات التزام ايران بالإتفاق النووي

صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، علي اكبر صالحي، ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت 9 مرات التزام ايران بالإتفاق النووي.
وفي تصريح للمراسلين على هامش المؤتمر الوطني لتقرير حقوق المواطنة، الثلاثاء، قال صالحي ردا على مزاعم ترامب في انتهاك ايران روح الإتفاق النووي: إن المرجع في هذا الاطار هو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي اعلنت 9 مرات التزام ايران بالإتفاق النووي.
وحول المناقشات المتعلقة بالبند T الذي دعا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا آمانو الى تعديله، قال صالحي: كلا، لقد قلت فيما سبق ان مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي وآمانو وكذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية لديهم وجهة نظر مشتركة ولا يوجد أي اشكال في هذا المجال.
 
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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