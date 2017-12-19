وفي تصريح للمراسلين على هامش المؤتمر الوطني لتقرير حقوق المواطنة، الثلاثاء، قال صالحي ردا على مزاعم ترامب في انتهاك ايران روح الإتفاق النووي: إن المرجع في هذا الاطار هو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي اعلنت 9 مرات التزام ايران بالإتفاق النووي.

وحول المناقشات المتعلقة بالبند T الذي دعا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا آمانو الى تعديله، قال صالحي: كلا، لقد قلت فيما سبق ان مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي وآمانو وكذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية لديهم وجهة نظر مشتركة ولا يوجد أي اشكال في هذا المجال.