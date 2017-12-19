حثّ امين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، على تنفيذ خطة الاقتصاد المقاوم واعتبرها كفيلة بإيجاد الحلول الناجحة للمشاكل الاقتصادية في البلاد.

وقال شمخاني، في كلمة له خلال اجتماع المجلس الاداري لمحافظة كردستان في مدينة سنندج، الاثنين: إن التهديدات الخارجية في القطاعات غير الاقتصادية لا تشكل تهديدات جادة على البلاد الا ان اضرراها المحتملة تلحق بالمجالات الاقتصادية وعدم التركيز على تحسين الاوضاع الانتاجية وفرص العمل.

واعتبر ان السبيل لإيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية القائمة في البلاد هو العمل وفق اسلوب جهادي وتنفيذ خطة الاقتصاد المقاوم.

واضاف: بالنظر الى توفر الكوادر الانسانية المقتدرة وعدد كبير من خريجي الجامعات وتوفر احتياطيات هائلة في الداخل وخطة عمل رفيعة المستوى فإن بالإمكان التمهيد لمسار التنمية وتحقيق التقدم على مختلف الصعد الاقتصادية بفضل اعتماد عزيمة جهادية.

ودعا شمخاني المسؤولين في الاجهزة التنفيذية والثقافية والاعلامية في ايران الى الاهتمام الجاد بالشؤون الاقتصادية، موضحاً؛ ان اعداء البلاد فرضوا حربا اقتصادية ترمي لاستهداف رفاهية الشعب وينبغي تنظيم دفاع مقدس ثاني مع التحلي بعزيمة جهادية بهدف صون الحدود المعيشية والرخاء العام.