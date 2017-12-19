اكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، ان مؤامرات الاعداء لمواجهة ايران لانهاية لها.

وفي كلمته امام الملتقى العام لقادة الجيش، الثلاثاء، قال اللواء باقري: إن اعداء الثورة الاسلامية يحاولون استغلال أية فرصة لخلق ثغرة في صفوف القوات المسلحة، لافتا الى ان القوات المسلحة وجيش الجمهورية الاسلامية ومن خلال درايتهما تحول دون ذلك ومؤكدا ان سياسة الاركان العامة للقوات المسلحة تعتمد تعزيز جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأشار الى الاوضاع الخطيرة في منطقة غرب آسيا، وقال: لقد أنهينا اليوم مرحلة صعبة من الحرب ضد الاعداء التكفيريين ونجحنا في القضاء على الزمر الارهابية في المنطقة ولكن هذا ليس نهاية الامر ومن المتيقن ان الاعداء سيعملون على ايجاد تحالف جديد نظير ما شاهدناه لمواجهة نفوذ الجمهورية الاسلامية الايرانية في المنطقة.

واوضح؛ ان نفوذ الجمهورية الاسلامية الايرانية في غرب آسيا شكل خطرا على موقع اعداء الاسلام والثورة ومن هنا فانهم يريدون خلق فتنة في العالم الاسلامي لوقف هذا النفوذ، وللأسف ان بعض دول المنطقة ايضا تماشي الاعداء في هذا المجال عبر رصد مئات مليارات الدولارات.

وافاد اللواء باقري بان حجم نفوذ ايران في المنطقة كبير للغاية وقال: إن مؤامرات الاعداء لمواجهة ايران لا نهاية لها وبعد اضمحلال الجماعات التكفيرية يجري تمرير مؤامرات أخرى بينها قضية الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، وسيجري بمشيئة الله احباط هذه المؤامرة ايضا.

واعتبر ان مهمة القوات المسلحة تكمن في النهوض بمستوى قدراتها الردعية وقال: إن قوة الردع قوات المسلحة هو للرد على مخططات ومؤامرات الاعداء وبحمد الله ان هذا الردع بلغ مستوى مناسبا ومطلوبا ولهذا السبب أيقن العدو بانه لا مجال للتطاول على ايران.

واشار الى مخطط الاعداء في التخويف من ايران وقال: إن واحدة من المؤامرات الكبيرة لاعداء ايران هي التخويف من ايران لكي يتمكنوا من خلاله تسويق الاسلحة في المنطقة بمليارات الدولارات ولكنهم يعلمون ان الحرب ضد ايران ستكلفهم ثمناً غاليا.

وقد انطلقت صباح الثلاثاء، فعاليات مؤتمر (الجيش الثوري) برعاية وحضور رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ومشاركة عدد من قادة الجيش الإيراني.

وتستمر فعاليات مؤتمر (الجيش الثوري) على مدى يومين في مركز كوثر للمؤتمرات السياسية والعقائدية التابع للجيش الإيراني.