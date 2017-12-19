أعلن المتحدث باسم الخارجية عن استدعاء السفير السويسري بطهران احتجاجا على التصرف اللامسؤول الذي قامت به المندوبة الاميركية في منظمة الامم المتحدة، نيكي هيلي.

وقال قاسمي في تصريح له الثلاثاء، انه واحتجاجا على المزاعم اللامسؤولة للسفيرة الاميركية في منظمة الامم المتحدة، فقد تم استدعاء السفير السويسري في طهران (الذي تتولى بلاده رعاية المصالح الاميركية)، الى وزارة الخارجية وجرى ابلاغه احتجاج الجمهورية الاسلامية الايرانية الشديد والرسمي بشأن الاتهامات التي لا أساس لها وغير المدروسة التي ساقتها السفيرة الاميركية في الامم المتحدة (ضد ايران).

واضاف المتحدث باسم الخارجية الايرانية: إن المدير العام لشؤون اميركا في وزارة الخارجية الايرانية ادان خلال لقاء الاستدعاء، تصريحات السفيرة الاميركية في الامم المتحدة الاستفزازية واللامسؤولة والتي لا اساس لها القاضية بنقل صواريخ واسلحة من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية الى اليمن، بناء على وثائق مزيفة ومفبركة، وسلّم السفير السويسري مذكرة احتجاج رسمية من الجمهورية الاسلامية الايرانية للحكومة الاميركية.

واوضح قاسمي انه تمت الاشارة في هذا اللقاء الى ضلوع اميركا المباشر في المجازر المرتكبة ضد الشعب اليمني البريء، وتم تبيان ان بيع مليارات الدولارات من الاسلحة الفتاكة للسعودية ومثالها القنابل العنقودية، هو السبب الأساس للأزمة الانسانية في اليمن وان الحكومة الاميركية منتهكة لجميع قرارات مجلس الامن حول اليمن، وهي بدلا من تحمل المسؤولية امام المجتمع الدولي في هذا المجال تهدف من خلال اتهام الآخرين ودعم دول العدوان في المنطقة لممارسة الخداع في حين أن هذه الأحابيل الاميركية اصبحت مكشوفة لدى شعوب المنطقة والعالم.

وحول مضمون مذكرة الاحتجاج الايرانية قال: إن مذكرة الاحتجاج الموجهة من الخارجية ترفض اتهامات الحكومة الاميركية حول ارسال صواريخ الى اليمن وتم اعتبار هذا الاجراء مثالا بارزا لتشجيع العنف والحرب في المنطقة وان الحكومة الاميركية هي المسؤولة عن عواقبها وتداعياتها الجادة المحتملة.

من جانبه قال السفير السويسري في طهران، انه سينقل الموضوع سريعا الى الجانب الاميركي، بصفة ان بلاده راعية للمصالح الامريكية في طهران.

وكان المدير العام لدائرة اميركا في وزارة الخارجية الايرانية محمد كشاورز زادة، قد قال في تصريح للصحفيين يوم امس: إن هنالك عدة اجراءات نقوم بالإعداد لها وسنعلن عنها خلال الاسبوع الجاري ومن ضمنها تقديم مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، قد أشار مساء الاثنين، الى الفيتو الاميركي ضد مشروع القرار المصري حول القدس وقال: رغم مساعي الدول الاسلامية والقرار المصري باعتبارها الدولة العربية الوحيدة في مجلس الامن، فانه لم يكن يساورنا أي شك ازاء عرقلة اميركا ومعارضتها لأي مشروع يعترض قرارها الاخير نظرا لسياساتها العدائية والعنصرية المنحازة للكيان الصهيوني.

واضاف قاسمي: إن الادارة الاميركية لم تبرهن فقط من خلال قرارها الإستفزازي وغير الناضج في الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني عدم إلتزامها بالقرارات الدولية بل اثبتت هذه المرة ايضا وفي سياق تحقيق مصالح ذلك الكيان رغم دعم الدول الـ14 الأخرى في مجلس الامن ومن خلال الفيتو ضد هذا القرار، انها تسعى لحل تساومي عبر طمس الحقوق المشروعة لجميع الفلسطينيين.

ولفت قاسمي مجددا لقضية القدس وقال: اؤكد مرة أخرى ان الاجراء الاميركي في الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني هو انتهاك صارخ للقرارات الدولية، ومن هنا فان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدين هذا الاجراء الاميركي بشدة وتدعو المحافل الدولية وجميع دول العالم ومن اجل حماية السلام والامن العالميين، الى الحؤول دون تنفيذ هذا القرار الاميركي الذي لا يخدم سوى مصالح الكيان الصهيوني ويشعل نار فتنة جديدة في المنطقة.

من جانبه اعتبر ممثل ايران الدائم لدى الامم المتحدة غلام علي خوشرو، الفيتو الاميركي ضد مشروع القرار بشأن القدس في مجلس الامن بأنه انموذج بارز لدعم اميركا للاحتلال وعدوان الكيان الصهيوني.

وجاءت تصريحات خوشرو، مساء الاثنين عقب الفيتو الاميركي ضد مشروع القرار المصري بشأن القدس.

وكان مجلس الامن الدولي عقد اجتماعا الاسبوع الماضي عقب قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لكيان الاحتلال الصهيوني لمناقشة هذه الخطوة وسجل 14 بلدا معارضتهم لقرار ترامب.