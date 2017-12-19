اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي، علي لاريجاني، ان اميركا تمارس الإحتيال في المنطقة، داعيا الى مواجهة مؤامرة تهميش القضية الفلسطينية.

وقال لاريجاني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه العراقي والمالي في ختام اجتماع ترويكا رؤساء برلمانات الدول الاسلامية، مساء الاثنين: إن جميع الدول المشاركة في هذا الاجتماع كانوا متفقين على ضرورة مواجهة تهميش القضية الفلسطينية.

واضاف: ونحن جميعا نعتبر ان مواجهة تهميش قضية فلسطين من مواقفنا الرئيسية.

وتابع رئيس مجلس الشورى الاسلامي قائلا: شعرنا اليوم والدول الاسلامية، ان اميركا تمارس الإحتيال في المنطقة، وقد سقطت مكانتها الى مستوى الاحتيال، واعتقد ان الدول الاسلامية المشاركة في الاجتماع تتمتع بثقل كبير على الصعيد العالمي.

واضاف: إن الامريكيين يستغلون كثيرا الفوضى السياسية في المنطقة، ويتكلمون بصراحة حول نقل عاصمة الكيان الصهيوني الى القدس، لذلك يجب ان لا نمر مرور الكرام حول هذه القضية حتى لا تتراجع قضية فلسطين خطوة الى الوراء.

وحول تأثير قرار ترامب الأخير واداء الدول الاسلامية، قال لاريجاني: هناك توقعات كثيرة من الدول الاسلامية لأنها تمتلك موارد بشرية وامكانيات واسعة ومصادر طاقة وقدرات عسكرية وامنية عديدة جدا، لذا يجب عليها التصدي للتبجحّات الاميركية.

ونوه رئيس مجلس الشورى الاسلامي الى معارضة الدول الاسلامية لقرار ترامب حول القدس، وقال: إن هذا الموقف قيم الاّ انه لايكفي، لذلك نأمل من خلال العمل الاعلامي المؤثر، اتخاذ قرارات صائبة، وتهيئة الظروف المناسبة للشعب الفلسطيني.

واكد لاريجاني ان مشاريع التسوية لن تصنع معجزة لفلسطين وينبغي إبداء المقاومة الجادة في هذا الصدد والاستفادة من طاقات الدول الاسلامية، فاميركا بعد نهبها الثروات تعتقد ان هناك خصوماً ضعفاء في المنطقة، وبإمكانها ممارسة الضغوط عليهم، لكنها اتخذت موقفا أخرقا، وعلى الاميركيين ان يدركوا ان زلة بلد ستتسبب في تشويه سمعته امام الشعوب.

واضاف: إن بعض الدول الاسلامية لديها علاقات مع (اسرائيل) وبالتأكيد فإن هذا خطأ استراتيجي، وسيكون مضرا لهذه الدول وكذلك للعالم الاسلامي.

واردف رئيس مجلس الشورى الاسلامي قائلا: يجب على الدول الإسلامية ان تعلم ما يقوله الآخرون عنها، عندما تمد يد الصداقة مع الكيان الصهيوني.

من جهته اكد رئيس البرلمان العراقي خلال المؤتمر الصحفي دعم بلاده لنضال الشعب الفلسطيني حتى استعادة حقوقه المشروعة والعيش بكرامة.

وقال: اننا دعمنا دوما فلسطين، وان القرارات التي اتّخذت في هذا الاجتماع بحاجة الى تنفيذ، ولا يمكن بواسطة الكلمات فقط انجازها، وان على جميع الاشخاص الذين يتخذون القرارات ان يدركوا ان كل قرار يتخذ ضد حقوق الشعوب يتعارض مع العدالة.

واضاف: ندعم بصدق الشعب الفلسطيني، ونريد ان يعيش حياة تتسم بالعدالة، لذلك يجب تعزيز العلاقات بين الدول الاسلامية لمواجهة الكيان الصهيوني.

ودعا رئيس البرلمان العراقي جميع الدول التي لديها علاقات اقتصادية وسياسية مع الكيان الصهيوني الى قطع هذه العلاقات، لانه اجراء ضروري للدفاع الشعب الفلسطيني وممارسة الضغوط على اميركا لا سيما قرار ترامب الاخير، مضيفا: في الحقيقة فإن الشعوب الاسلامية والعربية حية واتخذت دوما مواقف واضحة باتجاه ممارسة الضغوط على الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

واكد الجبوري انه توجد في الوقت الحاضر فرصة سانحة لمواجهة الارهابيين، لذا فان العراق سيعمل مع باقي الدول الاسلامية في سياسته الخارجية على اساس المصالح المتبادلة واحترام الثوابت.

واعتبر قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني يندرج في اطار وعوده الانتخابية، وان هذه المخططات ستواجه ردود افعال جادة.

ودعا رئيس البرلمان العراقي الشعوب العربية والاسلامية الى المشاركة دوما في اتخاذ القرارات واعتبر القضية الفلسطينية الاولية الرئيسية لها.

من جانبه قال رئيس البرلمان المالي، ايساكا سيدبي، في المؤتمر صحفي المشترك مع نظيريه الايراني والعراقي: إن هذا الاجتماع يمهد لمؤتمر فلسطين الثالث عشر المقرر عقده بطهران الشهر المقبل.

واضاف: نسعى دوما الى احلال السلام في المنطقة، ويجب في هذا المجال المضي قدما الى الامام، لكن للأسف فان بعض القرارات في هذا الاتجاه تتعارض مع وجهة نظرنا، وبطبيعة الحال يجب ان تكون وجهات نظرنا متطابقة، وان يكون هدفنا المشترك المساعدة في الحفاظ على تطلعات الشعب الفلسطيني.

واكد سيدبي على ان بلاده لم ولن تنسى قضية القدس مطلقا، وقال: لم نطرح ابدا موضوع تطوير العلاقات مع الكيان الصهيوني، لان المسلمين يشكلون 90 بالمائة من سكان مالي، ومن المؤكد ان موقفنا يدعم الشعب الفلسطيني.

واضاف: باعتباري رئيس البرلمان المالي لم اذهب مطلقا الى (اسرائيل)، كما لم يتواجد الصهاينة في مالي، واعلن ان مالي ليست لديها اية علاقات اقتصادية وسياسية مع الكيان الصهيوني.