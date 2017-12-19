  • الثلاثاء ٣٠ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الثلاثاء , ديسمبر 19, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 209596 تاريخ النشر: كانون الأول 19, 2017 الوقت: 18:47 الاقسام: دوليات  
اليابان تعدم شخصين مدانين بجرائم شنيعة

اليابان تعدم شخصين مدانين بجرائم شنيعة

أعلنت وسائل الإعلام اليابانية عن تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق متهمين اثنين صباح يوم الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون الأول وفقا لإيعاز وقعه وزير العدل اليابانى يوكو كاميكاوا.

 وحسب معلومات وسائل الإعلام فإن أحد المدانين يدعى تيروهيكو سيكي قتل ونهب أسرته المتألفة من 4 أشخاص في مارس/آذار 1992، وكان عمره آنذاك 19 عاما. وبمقتضى قانون اليابان فإن الشخص يخضع للمسؤولية الجنائية الكاملة عند بلوغه 20 عاما.  وكان سيكي قد ناهز 44 عاما وقت تنفيذ حكم الإعدام.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0623 sec