أعلنت وسائل الإعلام اليابانية عن تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق متهمين اثنين صباح يوم الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون الأول وفقا لإيعاز وقعه وزير العدل اليابانى يوكو كاميكاوا.

وحسب معلومات وسائل الإعلام فإن أحد المدانين يدعى تيروهيكو سيكي قتل ونهب أسرته المتألفة من 4 أشخاص في مارس/آذار 1992، وكان عمره آنذاك 19 عاما. وبمقتضى قانون اليابان فإن الشخص يخضع للمسؤولية الجنائية الكاملة عند بلوغه 20 عاما. وكان سيكي قد ناهز 44 عاما وقت تنفيذ حكم الإعدام.