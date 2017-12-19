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|رقم الخبر: 209595
|تاريخ النشر: كانون الأول 19, 2017
|الوقت: 18:47
|الاقسام: دوليات
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65 إعلامي قتلوا أثناء تأدية عملهم في 2017
قالت منظمة صحفيون بلا حدود يوم الثلاثاء: إن ما لا يقل عن 65 من العاملين في مجال الإعلام في جميع أنحاء العالم قتلوا أثناء تأدية عملهم هذا العام.
ومن بين القتلى 50 صحفيا وسبعة من العاملين في مجال صحافة المواطن وثمانية آخرون من العاملين في مجال الإعلام. أما الدول الخمس الأكثر خطورة على الصحفيين فكانت سوريا والمكسيك وأفغانستان والعراق والفلبين. ومن بين القتلى لقي 35 حتفهم في مناطق يستعر فيها الصراع المسلح بينما قتل ثلاثون خارج مثل هذه المناطق.
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