  • الثلاثاء ٣٠ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الثلاثاء , ديسمبر 19, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 209595 تاريخ النشر: كانون الأول 19, 2017 الوقت: 18:47 الاقسام: دوليات  
65 إعلامي قتلوا أثناء تأدية عملهم في 2017

65 إعلامي قتلوا أثناء تأدية عملهم في 2017

قالت منظمة صحفيون بلا حدود يوم الثلاثاء: إن ما لا يقل عن 65 من العاملين في مجال الإعلام في جميع أنحاء العالم قتلوا أثناء تأدية عملهم هذا العام.

 ومن بين القتلى 50 صحفيا وسبعة من العاملين في مجال صحافة المواطن وثمانية آخرون من العاملين في مجال الإعلام. أما الدول الخمس الأكثر خطورة على الصحفيين فكانت سوريا والمكسيك وأفغانستان والعراق والفلبين. ومن بين القتلى لقي 35 حتفهم في مناطق يستعر فيها الصراع المسلح بينما قتل ثلاثون خارج مثل هذه المناطق.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/1216 sec