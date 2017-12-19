65 إعلامي قتلوا أثناء تأدية عملهم في 2017 قالت منظمة صحفيون بلا حدود يوم الثلاثاء: إن ما لا يقل عن 65 من العاملين في مجال الإعلام في جميع أنحاء العالم قتلوا أثناء تأدية عملهم هذا العام.