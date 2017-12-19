رفضت كوريا الشمالية المبادرة الأمريكية بإطلاق حوار غير مشروط حول برنامجها النووي، ووصفتها بحيلة قام بها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون.

وأفادت صحيفة "نودون سينمون" الرسمية في كوريا الشمالية بأن مبادرة تيلرسون جاءت بالتزامن مع محاولات تحميل بيونغ يانغ المسؤولية عن تصعيد الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية عن طريق مفاوضات عدائية، في وقت ترفض فيه قيادة البلاد أي حوار بشأن تجميدها برنامجها النووي.

وأضافت الصحيفة أنه لا يمكن في هذه الظروف اعتبار مبادرة تيلرسون بشأن إطلاق حوار غير مشروط إلا محاولة لإفساح المجال لفرض حزمة جديدة من العقوبات الأممية على كوريا الشمالية، مشيرة إلى أن نص هذا القرار الأممي يضم عبارات حادة مثل الحصار البحري.

تجدر الإشارة إلى أن التناقضات لا تزال موجودة في تصريحات الطرف الأمريكي بشأن كوريا الشمالية، حيث يتخذ عميد دبلوماسية البلاد تيلرسون الموقف الأكثر مرونة من الرئيس دونالد ترامب.

وأعرب تيلرسون قبل أسبوع عن جاهزية واشنطن لإطلاق حوار دون شروط مسبقة مع بيونغ يانغ، "حين تكون الأخيرة جاهزة لذلك"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تحتاج إلى "فترة تأمل" لإجراء مفاوضات مثمرة.

واستدعت هذه التصريحات ترحيبا من قبل الجانب الروسي الذي سبق أن طرح بالتعاون مع الصين "خطة التجميد المتبادل" .

لكن بعد أيام، تراجع وزير الخارجية الأمريكي عن تصريحاته، إذ قال أثناء اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية إن الشرط المسبق لإطلاق حوار معها هو توقف بيونغ يانغ عن تصرفاتها الخطيرة، محذرا من أن جميع السيناريوهات مطروحة حيث يتعلق الأمر بأمن أمريكا القومي، وطالب المجتمع الدولي بمواصلة حملة الضغط على بيونغ يانغ.

وفي الداخل الكوري الشمالي يقول باحثون: إن سلسلة هجمات إلكترونية وقعت في الفترة الأخيرة قد درت على مخترقي شبكات من كوريا الشمالية ما قيمته ملايين الدولارات من العملات الافتراضية مثل بِتكوين.

ويُلقى باللوم على مخترقي شبكات تدعمهم حكومة كوريا الشمالية في عدد متنامي من الهجمات الإلكترونية مثل هجوم "وانا كراي" الذي أصاب بالشلل مستشفيات وبنوكا وشركات أخرى في أنحاء العالم هذا العام.

ويقول المحللون إن الصعود الفلكي في قيمة بِتكوين يجعلها وغيرها من "العملات المشفرة" هدفا مغريا لكوريا الشمالية التي تزداد عزلتها تحت العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب أسلحتها النووية وبرامجها الصاروخية.

وبلغ سعر تداول بتكوين أكثر من 19104 دولارات اليوم الثلاثاء ارتفاعا من أقل من ألف دولار في مطلع 2017 وفقا لموقع كوين-ماركت-كاب.كوم الإلكتروني.

ويقول باحثون في كوريا الجنوبية، التي تستضيف بعض أنشطة بورصات العملات الافتراضية في العالم وتسهم بنسبة 15 إلى 25 بالمئة متداولات بتكوين العالمية يوميا، إن هجمات العام الحالي على بورصات مثل بِتهامب وكوينيس ويوبِت تحمل البصمات الرقمية لمخترقي شبكات من كوريا الشمالية.

ولم تتحقق جهة مستقلة من النتائج التي خلص إليها الباحثون. وترفض كوريا الشمالية تهم ضلوعها في اختراق شبكات كمبيوتر.

وقال متحدث باسم وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، المسؤولة عن الشأن الكوري الشمالي، إن الحكومة تدرس "إجراءات مضادة" تشمل فرض مزيد من العقوبات بسبب الهجمات الإلكترونية.

*طوكيو تؤكد على أهمية دور الصين في ملف كوريا الشمالية

الى ذلك قال وزير الخارجية الياباني تارو كونو يوم الثلاثاء: إن بلاده متفقة مع كوريا الجنوبية بشأن أهمية دور الصين في التصدي للتهديد الذي تمثله برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية. وأدلى كونو بهذه التصريحات بعد اجتماعه بنظيره الكوري الجنوبي.

وتسعى اليابان وكوريا الجنوبية، حليفتا الولايات المتحدة، إلى تعزيز التعاون بشأن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية رغم التوتر القائم بينهما منذ وقت طويل بسبب مسألة ”نساء المتعة“، وهو تعبير ياباني يشير إلى نساء معظمهن كوريات أجبرن على العمل في بيوت دعارة للجنود اليابانيين قبل الحرب العالمية الثانية وأثناءها.

وجمدت العلاقات بين البلدين لهذا السبب كما قطع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن وعدا بالتفاوض من جديد على اتفاق أبرم مع اليابان عام 2015 ولا يحظى بشعبية في بلاده.

في سياق آخر قال قائد كبير بالبحرية الأمريكية يوم الثلاثاء: إن سفنا من شرق المحيط الهادي قد تعزز القوة البحرية الأمريكية بآسيا، في الوقت الذي تؤكد فيه واشنطن وجود تهديدات متزايدة في المنطقة وبعد حوادث أضعفت قوتها البحرية.

وقال الأميرال جون ريتشاردسون قائد العمليات البحرية على متن حاملة الطائرات رونالد ريجان في اليابان: نؤكد أننا سننفذ جميع مهامنا هنا في منطقة آسيا والمحيط الهادي. قد يأتي شيء من الأسطول الثالث أو ما شابه ذلك للوفاء بهذه الالتزامات. ورفض توضيح متى سيجري نقل السفن أو عددها.

ويزيد العبء على الأسطول السابع الأمريكي بسبب التهديد المتزايد الذي تمثله برامج كوريا الشمالية الصاروخية والنووية إضافة إلى العمليات لمواجهة تزايد نفوذ الصين العسكري في بحر الصين الجنوبي وأجزاء أخرى بآسيا.

وأصبح هذا الضغط المتزايد على الأطقم من ضمن الأسباب التي يُلقى باللوم فيها على سلسلة من حوادث السفن هذا العام بما في ذلك تصادم مدمرتين مع سفينتين تجاريتين مما أسفر عن مقتل 17 بحارا أمريكيا.

وفي أغسطس آب صدمت سفينة تجارية قرب سنغافورة المدمرة جون إس. مكين، وكادت المدمرة فيتزجيرالد أن تغرق قبالة ساحل اليابان في يونيو حزيران بعد تصادمها مع سفينة حاويات فلبينية.

وكان ريتشاردسون يتحدث بعد أن كشف الرئيس دونالد ترامب عن استراتيجية جديدة للأمن القومي تعتمد على رؤيته أمريكا أولا. وقال مسؤول أمريكي: إن الصين تحاول تغيير الوضع الراهن العالمي بعدوانها في بحر الصين الجنوبي.