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رقم الخبر: 209592 تاريخ النشر: كانون الأول 19, 2017 الوقت: 18:46 الاقسام: دوليات  
رئيس وزراء استراليا يجري تعديلات حكومية

رئيس وزراء استراليا يجري تعديلات حكومية

أجرى رئيس الوزراء الاسترالي مالكوم ترنبول يوم الثلاثاء، تعديلات حكومية شملت منصب المحامي العام وتولي عضوين ببرلمان ولاية كوينزلاند لمنصبين وزاريين في خطوة يأمل أن تساهم في تعزيز شعبيته المتراجعة.

وعادة ما يجري رؤساء وزراء استراليا تعديلات وزارية قبل بداية العام الجديد إلا أن هذه الخطوة تعد بالنسبة لترنبول محاولة لإنقاذ شعبتيه التي تشير نتائج استطلاعات الرأي إلى تراجعها.

وجاءت التعديلات بعد استقالة المحامي العام جورج برانديس من مجلس الشيوخ. وقال ترنبول إنه سيكلف برانديس بتولي منصب سفير استراليا لدى بريطانيا.

وتم تعيين كريستيان بورتر (47 عاما) من ولاية استراليا الغربية الذي كان يشغل منصب وزير الخدمات الاجتماعية في منصب المحامي العام محل برانديس.

وضم ترنبول إلى مجلس الوزراء جون مكفاي (52 عاما) وديفيد ليتلبراود (41 عاما) والاثنان من ولاية كوينزلاند وانضما إلى مجلس الشيوخ قبل 18 شهرا.

كما شمل التعديل وزير البنية الأساسية دارين تشستر وتقرر أن يشغل المنصب نائب رئيس الوزراء بارنبي جويس.

وتم تعيين ميكيليا كاش وزيرة للعمل والتجديد بعد أن كانت تشغل منصب وزيرة التوظيف، كما تقرر تعيين بريدجيت مكنزي وزيرة للرياضة والصحة الريفية والاتصالات الإقليمية. والوزيرتان تبلغان من العمر 47 عاما.

وقال ترنبول للصحفيين في سيدني: هذه ترقية مستحقة لأفراد موهوبين وعدد من أعضاء البرلمان الشبان الجدد لجلب مهارات جديدة وطاقة للمقاعد الأمامية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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