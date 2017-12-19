انتقدت الصين وروسيا، الثلاثاء، تقريرا صدر عن واشنطن بشأن استراتيجية الأمن القومي الأميركية، معتبرتان أنه يعكس "ذهنية الحرب الباردة" و"الطابع الإمبريالي" لدى واشنطن.

وصنفت واشنطن الصين في تقرير صدر الاثنين، في فئة دولة "غريمة"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونينغ: "نحض الولايات المتحدة على التوقف عن تشويه نوايا الصين الاستراتيجية بصورة متعمدة، والتخلي عن مفاهيمها التي عفا عليها الزمن مثل ذهنية الحرب الباردة".

وأضافت أن "أي بلد أو أي تقرير يشوه الحقائق أو يتعمد الافتراءات لن يحقق نتيجة". كما ندد الكرملين بـ "الطابع الإمبريالي" للتقرير، واتهمت موسكو واشنطن بالتمسك بـ"عالم أحادي القطب".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "الطابع الإمبريالي لهذه الوثيقة يبدو جليا، وكذلك رفض التخلي عن عالم أحادي القطب، رفض يتسم بالإصرار".

وأشار إلى أن السلطات الروسية "لا يمكن أن تقبل بأن يعامل البلد على أنه تهديد لأمن الولايات المتحدة".

وقد نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الرئيس فلاديمير بوتين قوله يوم الثلاثاء إن الجمهوريات السوفيتية السابقة مهددة من قبل متشددين يستخدمون آسيا الوسطى والشرق الأوسط نقطة انطلاق للتوسع.

الى ذلك قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين يوم الثلاثاء: إن روسيا لا يمكنها قبول وصفها بأنها مصدر تهديد للولايات المتحدة وذلك بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية عن استراتيجية جديدة للأمن القومي.

وأضاف بيسكوف أن الاستراتيجية تكشف للوهلة الأولى عن شخصية إمبريالية وتظهر عدم الاستعداد للتخلي عن النهج أحادي الجانب لكنه قال إنها يجب أن تخضع لدراسة دقيقة.

وقال: لا شك، لا يمكننا الموافقة على مثل هذا الموقف من دولتنا وكأنها خطر بالنسبة للأمن القومي الأمريكي. وفي الوقت نفسه توجد هناك بنود إيجابية متواضعة وبخصوص الجاهزية للتعاون في المجالات التي تتفق مع المصالح الأمريكية. ويتفق ذلك مع موقفنا الذي أعلنه الرئيس الروسي، لأن موسكو هي أيضا تبحث عن إمكانية التعاون مع الولايات المتحدة في المجالات المفيدة بالنسبة لنا.

وذكر بيسكوف التعاون مؤخرا بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، الأمر الذي ساعد في منع وقوع أعمال إرهابية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية. وتابع: أريد أن أذكر مرة أخرى أفضل مثال لمثل هذا التعاون وخاصة تبادل المعلومات بين استخبارات البلدين والذي ساعد حقا في إنقاذ حياة الكثيرين".

هذا وصرح بيسكوف أن هيئات الأمن الروسية ستدرس وستحلل استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة بالتفصيل.

وقال: فيما يخص استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة، فإن الوثيقة كبيرة بما فيه الكفاية، وتحتاج دون شك لدراسة دقيقة، الأمر الذي سيتم القيام به في كافة المؤسسات المعنية من أجل فهمها.

وتابع: "إلا أن الإطلاع السريع (على الوثيقة) خاصة تلك الأجزاء من الاستراتيجية التي تتناول دولتنا بشكل أو بآخر، يبرز الطابع الإمبريالي للوثيقة وعدم رغبة التخلي عن العالم أحادي القطب وعدم الرغبة الملحة لقبول العالم المتعدد الأقطاب".