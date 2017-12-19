قتل عدة أشخاص وأصيب آخرون إثر خروج قطار عن مساره فوق جسر بولاية واشنطن غربي الولايات المتحدة أمس، جراء سقوط أجزاء كبيرة من القطار فوق الجسر أثناء مرور عشرات السيارات.

وقالت السلطات بولاية واشنطن إن قطار ركاب تابعا لشركة "أمتراك "خرج عن القضبان في أول رحلة له على مسار جديد بالولاية، وسقط جزء منه من فوق جسر على أحد الطرق الرئيسية، مما تسبب في وقوع عدد غير معلوم من القتلى بين الركاب.

وفي موقع الحادث قال المتحدث باسم مكتب قائد الشرطة المحلية إد تروير إن انحراف القطار تسبب في سقوط "العديد من القتلى" دون أن يحدد رقما.

وبحسب المتحدث، اصطدم القطار بعدة سيارات على الطريق السريع الرئيسي، مما تسبب في عدد من الإصابات دون وقوع وفيات أخرى.

وقالت مؤسسة الرعاية الصحية في تاكوما إن 77 شخصا نقلوا إلى مستشفيات في مقاطعتي بيرس وثارستون، من بينهم أربعة إصاباتهم خطيرة.

وقالت شركة "أمتراك" في بيان لها إن قرابة 78 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم كانوا على متن القطار.

ووفق بيان لإدارة النقل بالولاية، فإن الحادث وقع في أول يوم تستخدم فيه قطارات "أمتراك" ممرا داخليا جديدا بين مدينتي تاكوما وأولمبيا في إطار مشروع يهدف لتقليص مدة الرحلات، والقطار الذي تعرض للحادث هو الأول الذي يستخدم المسار الجديد.