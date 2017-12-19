أكد المرجع الديني في مدينة قم المقدسة آية الله حسين نوري همداني ان القدس هي القضية الرئيسية للعالم الاسلامي.

وفي تصريح ادلى به قال آية الله نوري همداني، انه على مسلمي العالم الا يتخذوا موقف اللامبالاة تجاه القرار الاميركي الاخير في الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وكذلك ازاء استشهاد او اعتقال الفلسطينيين.

واعتبر ان القدس ليست ملكا لفلسطين فقط وانما لجميع المسلمين في العالم ودعا الى اتخاذ اجراء عملي في ادانة هذا القرار الاميركي وقال، ان اطلاق الشعارات في صلاة الجمعة ليس كافيا بل ينبغي النزول الى الساحة والمبادرة الى اجراء عملي.

ودعا آية الله نوري همداني، المسلمين الى الصمود في مواجهة الكيان الصهيوني لأن القدس الشريف يعد القضية الاولى للمسلمين.

وقال، ان الاستكبار العالمي والصهيونية يطمعان اليوم بالسيطرة على المسجد الأقصى في هذه الظروف التي لم يعمل بعض المسلمين بمسؤوليتهم بصورة صحيحة.