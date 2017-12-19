أدان أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران محسن رضائي مزاعم نيكي هيلي حول نقل صواريخ ايرانية الى اليمن ووصفها بالاكاذيب التي تهدف الى تهميش الانتفاضة الفلسطينية الجديدة والتغطية على جرائم الكيان الاسرائيلي.

وقال رضائي، في تصريح صحفي، ان هذه المزاعم أكاذيب لا أساس لها لأن اليمن قد فرض عليه حصار مطبق ونقل صواريخ ايرانية اليه لا يمكن التستر عليه بالتأكيد.

واضاف، ان هذه الاكاذيب تكررت باستمرار وتأتي اليوم في ظروف انتفاضة جديدة بدأها الشعب الفلسطيني وترمي للتغطية على جرائم الاحتلال الاسرائيلي في غزة وتهميش الانتفاضة.

واشار الى الازمة في سوريا، مؤكدا على ضرورة استمرار المفاوضات السورية - السورية، مؤكدا ان الذين يعتبرون انفسهم طرفا في ازمة المنطقة وأسفر دعمهم للارهابيين الى تصعيد الازمة في المنطقة لا يمكنهم المشاركة في هذه المفاوضات بالتأكيد.

ونوه الى مساعي اميركا لايجاد حلول لازمة سوريا عبر المفاوضات، معتبرا هذه الازمة تشكل احدى اهم شؤون المنطقة والتي تتابعها ايران بمشاركة تركيا وروسيا وستبلغ النتيجة المطلوبة.

ولفت الى تصريح موغريني في الاجتماع التمهيدي للبرلمان الاوروبي حول ربط الاتفاق النووي بتعامل ايران مع شؤون المنطقة، مشددا ان ايران تتابع بالتأكيد التطورات الجارية الا انها تبلغ نتائجها عبر المتابعة مع بلدان المنطقة فقط.