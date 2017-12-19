  • الثلاثاء ٣٠ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الثلاثاء , ديسمبر 19, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 209586 تاريخ النشر: كانون الأول 19, 2017 الوقت: 17:33 الاقسام: محليات  
رضائي: أكاذيب هيلي ترمي للتغطية على الجرائم الاسرائيلية

رضائي: أكاذيب هيلي ترمي للتغطية على الجرائم الاسرائيلية

أدان أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران محسن رضائي مزاعم نيكي هيلي حول نقل صواريخ ايرانية الى اليمن ووصفها بالاكاذيب التي تهدف الى تهميش الانتفاضة الفلسطينية الجديدة والتغطية على جرائم الكيان الاسرائيلي.
وقال رضائي، في تصريح صحفي، ان هذه المزاعم أكاذيب لا أساس لها لأن اليمن قد فرض عليه حصار مطبق ونقل صواريخ ايرانية اليه لا يمكن التستر عليه بالتأكيد. 
واضاف، ان هذه الاكاذيب تكررت باستمرار وتأتي اليوم في ظروف انتفاضة جديدة بدأها الشعب الفلسطيني وترمي للتغطية على جرائم الاحتلال الاسرائيلي في غزة وتهميش الانتفاضة.
واشار الى الازمة في سوريا، مؤكدا على ضرورة استمرار المفاوضات السورية - السورية، مؤكدا ان الذين يعتبرون انفسهم طرفا في ازمة المنطقة وأسفر دعمهم للارهابيين الى تصعيد الازمة في المنطقة  لا يمكنهم المشاركة في هذه المفاوضات بالتأكيد.
ونوه الى مساعي اميركا لايجاد حلول لازمة سوريا عبر المفاوضات، معتبرا هذه الازمة تشكل احدى اهم شؤون المنطقة والتي تتابعها ايران بمشاركة تركيا وروسيا وستبلغ النتيجة المطلوبة.
ولفت الى تصريح موغريني في الاجتماع التمهيدي للبرلمان الاوروبي حول ربط الاتفاق النووي بتعامل ايران مع شؤون المنطقة، مشددا ان ايران تتابع بالتأكيد التطورات الجارية الا انها تبلغ نتائجها عبر المتابعة مع بلدان المنطقة فقط.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/6487 sec