وصف قائد قوات التعبئة العميد غلام حسين غيب برور، القضاء على تنظيم داعش الارهابي بانه جسّد المعجزة الالهية ولطف الباري تعالى الذي تحقق بفضل تضحيات المدافعين عن المراقد المقدسة وصمود الشعب.

وفي تصريح له قال العميد غيب برور ان الاستكبار العالمي كان الرابح في كافة المعضلات التي تواجه البشرية؛ بما يستدعي دوما التحلي بالصمود من اجل التصدي لهذه الغطرسة العالمية.

وفي السياق نفسه، اشار قائد قوات التعبئة الى الجرائم الامريكية المرتكبة بحق بلدان العالم الاسلامي؛ حيث معاناة الشعوب المظلومة في افغانستان واليمن وفلسطين وغيرها من البلدان.

واذ لفت الى ان امريكا تقف وراء تاسيس الجماعات التكفيرية، قال قائد قوات التعبئة الايرانية ان عداء الولايات المتحدة وحلفائها ضد الشعوب سيستمر قطعا.

بدوره اعتبر مساعد قائد التعبئة العميد علي فضلي ان ثقافة الشهادة والمقاومة لدى الشعب الايراني اثارت غيظ المشركين والمستكبرين والاعداء بشدة.

وقال العميد فضلي، في تصريح ادلى به خلال ملتقى تكريم ذكرى الشهداء الجامعيين والمدافعين عن مراقد اهل البيت عليهم السلام في اردبيل ان المستكبرين والحكومة الاميركية يتصرفون بغيظ معنا وسببه يعود الى ثقافة الشهادة والمقاومة التي يحملها المجاهدون الايرانيون والعالم الاسلامي.

واضاف، ان الايثار والجهاد والتضحية التي ابداها الشهداء المدافعون عن مراقد اهل البيت(ع) تركت تأثيرات كبيرة في تعزيز القيم الدينية في البلاد وكرامتها.

وتابع: ان انتصار جبهة المقاومة تحقق نتيجة للبطولة والجهاد طيلة الاعوام الستة الماضية والذي يلاحظ اليوم بين اوساط الشعب الايراني.

واوضح، ان ترامب اليوم يشعر بالغيظ بشدة ودفع العالم الاسلامي وحفزه الى المقاومة اكثر مما مضى باعلانه القدس الشريف عاصمة للكيان الصهيوني.