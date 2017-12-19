واوضح لاريجاني خلال مناقشة قضية سحب مبالغ من صندوق التنمية للمنكوبين بالزلزال ان المقترحات التي عرضت من قبل النواب ما كانت تكفي لمساعدة المتضررين بالزلزال او كانت مقترحات غير قابلة للتطبيق ومن هنا جرى بحث هذا الموضوع في اجتماع رؤساء السلطات الثلاث وتناولنا هذه المعضلة حيث اعلنت الحكومة انها لاتملك شيئا غير الذي وعدت بتقديمة من قروض تتراوح بين 200 و300 مليون ريال هذا في الوقت الذي ذهب اعضاء البرلمان الا ان هذه القروض لن تساعد المنكوبين بالزلزال في توفير منازل لهم .

وتابع لاريجاني انه جرى خلال اجتماع رؤساء السلطات الثلاث مناقشة قضية امكانية اللجوء الى صندوق التنمية الوطنية وسحب 200 مليون دولار منه ومن هنا تم عرض الموضوع على قائد الثورة الاسلامية الذي سمح بسحب هذا المبلغ .