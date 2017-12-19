وأكّد السيد «عباس عراقجي» خلال مشاركته يوم في ملتقى مخاطر البيئة والأمن الإقليمي لمنطقة غرب آسيا على ضرورة تبني نظرة أمنية حيال قضيتي المياه والبيئة في منطقة غرب آسيا بحيث تكونان ملفين تتناولهما الأيدي الدبلوماسية. كم شدّد على ضرورة إلحاق قضيتي التجارة الذكية والنقاشات ذات الصلة بالمياه الإفتراضية التي باتت تأخذ مكانة نقاشية في المنطقة الى القضيتين السابقتين ويتوجب على الدول تحويل مسارنشاطاتها نحو التجارة الذكية والتصدير والإستيراد الذكيين. كما يتوجب على كل دولة إتخاذ قراراتها الإنتاجية للسلع وفقاً لنسبة إستهلاكها للمياه. مؤكداً على حقيقة تحوُّل الماء الى سلعة إستراتيجية في غرب آسيا وعلى ضرورة مواجهة هذه القضية برؤية إستراتيجية.

فقد إعتبر«عراقجي» العقبة الرئيسة التي تنبع عنها كبرى مشاكل المنطقة هي قضية نقص المياه. 85 بالمائة من منطقة غرب آسيا تُعتبر جافة أو نصف جافة وستكون إيران في عام 2025 ضمن هذه الدول كما ستتحول المنطقة برمتها وفقاً للمعايير الدولية الى منطقة جافة. ورغم أنّ خُمس سكان العالم يعيشون فيها إّلا أنها لاتحتضن سوى رُبع المياه العذبة في العالم.

وقد عزا مساعد وزير الخارجية الإيراني ذلك الى التغييرات الإقليمية كالتقلص المستمر لنسبة هطول الأمطار وزيادة عدد السكان وتحول بعض الدول الى دول صناعية إضافة الى الإستهلاك اللامعقول للمياه وكذلك نقص الميزانيات التي يجب تخصيصها لبناء السدود وسياسات الكيان الصهيوني في بناء المستوطنات وإرتفاع نسبة الهجرة وسرقة المياه من جانب هذا الكيان. وهي الأمور التي خلقت أزمة مياه خطيرة جداً في المنطقة والتي ستتحول في المستقبل الى ما هو أخطر كالخلافات الحدودية والأرضية والتحديات الأمنية والصراعات الإجتماعية والقومية والداخلية وكذلك الحروب وتهديد الأمن الغذائي والأمن الصحي وإنعدام فرص العمل وزيادة نسبة الفقر ونسبة الهجرة الى الدول الاُخرى.

وقد أشار مساعد وزير الخارجية الى بعض الدول التي تواجه حالياً نقصاً في المياه كالاُردن وسوريا ومصر واليمن والعراق والتي ستزداد أزماتها ذات الصلة بالمياه سوءاً في المستقبل.

هذا وقد صنف السيد«عراقجي» إنعدام الإستقرار في المنطقة والحروب الحالية المشتعلة فيها والتوترات وتقابل المصالح الوطنية بين دولها وعدم ثقتها ببعضها البعض وسياساتها الخارجية المتناقضة والتدخلات الخارجية وظاهرة الإرهاب بأنها خلقت ظروفاً غير مناسبة للحاضر والمستقبل.