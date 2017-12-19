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رقم الخبر: 209582 تاريخ النشر: كانون الأول 19, 2017 الوقت: 18:40 الاقسام: اقتصاد  
مصر تتحول لمركز إقليمي للطاقة

مصر تتحول لمركز إقليمي للطاقة

أعلن نائب رئيس الشركة المصرية للغاز الطبيعي (إيجاس)، مجدي جلال، أن بلاده ستتوقف عن استيراد الغاز من الخارج بنهاية العام 2018، وستتحول لمركز إقليمي للطاقة.

وخلال كلمة ألقاها الثلاثاء، أمام مؤتمر الأهرام الأول للطاقة، أكد جلال أن لدى مصر بنية أساسية ضخمة تمثل أولى خطوات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل على تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، مشيراً إلى أن القاهرة ستتوقف نهائياً عن استيراد الغاز الطبيعي من الخارج بحلول نهاية العام المقبل. وأضاف: ان البنية الأساسية لنقل وتداول الغاز الطبيعي تضم شبكة رئيسية بإجمالي 7 آلاف كم، وشبكة توزيع بإجمالي 31 ألف كيلومتر، علاوة على 29 محطة معالجة غاز ومجمعين لإسالة الغاز الطبيعي بدمياط وإدكو (شمال مصر على شاطئ البحر المتوسط) ووحدتين عائمتين، لاستقبال الغاز المسال بطاقة حوالى 1300 مليون قدم مكعبة يومياً، إضافة إلى اكتشافات الغاز العملاقة بالبحر المتوسط.

وكان وزير البترول المصري طارق الملا، أعلن في بيان السبت الماضي، بدء ضخ الغاز الطبيعي الفعلي من الآبار البحرية بحقل ظهر إلى المحطة البرية الجديدة بمنطقة الجميل ببورسعيد لمعالجته وضخه في الشبكة القومية للغازات بمعدل إنتاج مبدئي 350 مليون قدم مكعبة يومياً، وذلك بعد نجاح اختبارات التشغيل الفنية لوحدات المعالجة وخطوط نقل الغاز من أبار الحقل إلى محطة المعالجة.

واعتبر الملا ان بدء ضخ الغاز من حقل ظهر (علامة فارقة في تاريخ صناعة الغاز العالمية بصفة عامة وصناعة الغاز المصرية بصفة خاصة، وذلك بعد نجاح وضع باكورة إنتاج حقل ظهر على خارطة الإنتاج في وقت قياسي غير مسبوق مقارنة بالاكتشافات الغازية الكبرى المماثلة في دول العالم).

يذكر أن حقل (ظهر) هو أكبر حقل للغاز في البحر الأبيض المتوسط، يمتد على مساحة 100 كيلومتر مربع، استكشفته شركة (إيني) الإيطالية عام 2015، ويتوقع أن تبلغ طاقاته الإنتاجية 850 مليار مترمكعب من الغاز.

 
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