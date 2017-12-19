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رقم الخبر: 209581 تاريخ النشر: كانون الأول 19, 2017 الوقت: 18:40 الاقسام: اقتصاد  
"موديز" تتوقع فائضاً في الميزانية القطرية

"موديز" تتوقع فائضاً في الميزانية القطرية

توقّعت وكالة (موديز) العالمية لخدمات المستثمرين، الاثنين، تحقيق موازنة قطر فائضاً بنحو 3ر2 مليار ريال (631 مليون دولار) أي 4ر0% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت (موديز) في مذكرة بحثية: الإيرادات العامة سترتفع إلى 3ر207 مليار ريال (8ر56 مليار دولار) خلال العام المقبل بزيادة 18% عن تقديرات الموازنة المعلنة البالغة 1ر175 مليار ريال (1ر48 مليار دولار). واستندت الوكالة إلى التوقعات الإيجابية لأسعار النفط خلال 2018، والتي تصل لـ54 دولاراً للبرميل بزيادة 20% عن تقديرات قطر، علماً أن الحكومة القطرية توقعت تسجيل عجز في الميزانية بقيمة 1ر28 مليار ريال (7ر7 مليار دولار).

وتوقعت (موديز) قيام قطر بطرح صكوك سيادية بقيمة ملياري دولار، لإعادة تمويل استحقاق صكوك يحل أجلها في يناير/ كانون الثاني المقبل. وشهدت الإيرادات غير النفطية تباطؤاً لتحقق 57% خلال تسعة أشهر، متأثرة بقطع العلاقات مع 4 دول عربية في يونيو/ حزيران الماضي بتهمة دعم الدوحة للإرهاب.

 
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