  • الثلاثاء ٣٠ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الثلاثاء , ديسمبر 19, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 209580 تاريخ النشر: كانون الأول 19, 2017 الوقت: 18:40 الاقسام: اقتصاد  
4ر7 مليار دولار.. قیمة صادرات إيران البتروكيمياوية في 8 أشهر

4ر7 مليار دولار.. قیمة صادرات إيران البتروكيمياوية في 8 أشهر

صدّرت المجمعات البتروكيمياوية في ايران، منتوجات بوليميرية وكيمياوية الى الأسواق العالمية بقيمة 7 مليارات و397 مليون دولار خلال فترة 21 مارس/ آذار 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.

وأفادت بيانات وزارة النفط الايرانية، الاثنين، بأنه تم تصدير ما مجموعه 14 مليوناً و460 ألف طن من مختلف المنتوجات البتروكيمياوية في الشهور الثمانية المذكورة.

وكانت حصة المجمعات البتروكيمياوية الواقعة في منطقة عسلوية (جنوب البلاد) من الصادرات خلال الفترة المذكورة أكثر من 7 ملايين و250 ألف طن بقيمة 3 مليارات و661 مليون دولار. أما شركات البتروكيمياويات في منطقة ماهشهر (جنوب غرب) فكانت حصتها من الصادرات 4 ملايين و167 ألف طن بقيمة مليارين و173 مليون دولار. فيما صدرت المجمعات البتروكيمياوية في سائر أنحاء البلاد أكثر من 3 ملايين طن من المنتوجات بقيمة مليار و563 مليون دولار.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1788 sec