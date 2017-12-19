وأفادت بيانات وزارة النفط الايرانية، الاثنين، بأنه تم تصدير ما مجموعه 14 مليوناً و460 ألف طن من مختلف المنتوجات البتروكيمياوية في الشهور الثمانية المذكورة.

وكانت حصة المجمعات البتروكيمياوية الواقعة في منطقة عسلوية (جنوب البلاد) من الصادرات خلال الفترة المذكورة أكثر من 7 ملايين و250 ألف طن بقيمة 3 مليارات و661 مليون دولار. أما شركات البتروكيمياويات في منطقة ماهشهر (جنوب غرب) فكانت حصتها من الصادرات 4 ملايين و167 ألف طن بقيمة مليارين و173 مليون دولار. فيما صدرت المجمعات البتروكيمياوية في سائر أنحاء البلاد أكثر من 3 ملايين طن من المنتوجات بقيمة مليار و563 مليون دولار.