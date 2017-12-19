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رقم الخبر: 209579 تاريخ النشر: كانون الأول 19, 2017 الوقت: 18:41 الاقسام: اقتصاد  
شركة بتروكيماويات إيرانية تبرم عقد تعاون مع "تكینت" الإيطالية

شركة بتروكيماويات إيرانية تبرم عقد تعاون مع "تكینت" الإيطالية

أبرمت شركة (أردبيل) للبتروكيماويات الايرانية عقداً بقيمة 34 مليون يورو مع شركة (تكينت) الايطالية الإنشائية الهندسية مساء الاثنين، بهدف هندسة إنتاج البولي بروبيلين من الغاز الطبيعي.

وأکد بهرام شهسواري، المدير التنفيذي لشركة (أردبيل)، ان إستثمارات المشروع الضخم لإنتاج البولي بروبيلين من الغاز الطبيعي تبلغ 6ر1 مليار يورو، ويستهدف خلق 1500 فرصة عمل مباشرة، و10 آلاف غير مباشرة في محافظة أردبيل (شمال غربي البلاد).

من جهته، أكد جورجو فيرونزي، المدير التجاري لشركة (تكينت) الايطالية، ان للشركة خططاً طويلة الأمد للحضور في قطاع البتروكيماويات الايراني. وبيّن أن الأوضاع الحالية في قطاع الطاقة في ايران تغيرت عما كانت عليه إبان فترة الحظر الدولي، وأن الشركة تسعى للتكيف وتقديم كافة الخدمات المتعلقة بهذا القطاع.

 
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