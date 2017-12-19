* لي بين: لن ندّخر جهداً في توسيع العلاقات مع إيران

قال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي سيد حسن قاضي زادة هاشمي، تتوفر الكثير من الطاقات لدى إيران والصين لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصحة وكذلك التخطيط الشامل لتحقيقه على أرض الواقع بما فيها إستقطاب الإستثمارات الصينية في مشاريع الصحة والعلاج في إيران.

وخلال لقائه بنظيرته الصينية لي بين في بكين، أعرب قاضي زادة هاشمي عن ارتياحه للتواجد في الصين وقال، ان الصين تمتلك قدرات متميزة وتجارب قيمة في مجال النظام الصحي وايران راغبة ومستعدة للاستفادة من هذه التجارب في سبيل تنمية البلاد.

كما عبّر عن رغبته في إستقطاب الاستثمارات الصينية في المشاريع الصحية والعلاجية وتأسيس وتجهيز المستشفيات في إيران.

وأعلن وزير الصحة عن استعداد إيران للنهوض بمستوى التعاون الثنائي للبلدين في مختلف الأبعاد في مجال الصحة بما فيها الأدوية، والتجهيزات والمعدات الطبية، والطب التقليدي، وتأسيس المستشفيات والمراكز العلاجية، والتعليم الطبي، وتأهيل المتخصصين، وإجراء الابحاث في مجال الصحة، والأمن الغذائي، وعلاج المرضى، وزراعة الأعضاء، ومكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، ونقل الدم ، وانتاج التطعيمات.

بدورها قالت وزيرة اللجنة الوطنية للصحة وتنظيم الاُسرة الصينية: إننا سوف لن ندّخر جهداً في توسيع العلاقات مع إيران في النطاق الصحي وإننا لا نشك في أنّ الأعوام القادمة وبمساعي البلدين والحكومتين ستكون حافلة بتعاون صحي أوسع.

وصرّحت السيدة «لي بين»: من المهم جداً أن تهتم حكومة البلدين بتوسيع نطاق تعاونهما في شتى المجالات الصحية والطبية. معتبرة إيران شريكةً استراتيجية للصين.

وقد إعتبرت الوزيرة الصينية إيران بلداً شهيراً في الطب التقليدي والطب الحديث ورحبت كممثلة للصين بوجود تعاون مكثف بين الصين وإيران في مجال الصحة والطب ومشاريع الأبحاث المشتركة بعد تأكيدها على أهمية توقيع الإتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال الطب التقليدي واالتي اُبرمت بين البلدين منذ عام 2011 مُعربة عن أملها بخلق علاقات بين الجامعات الصينية والإيرانية ومنها جامعة بكين وجامعة طهران.