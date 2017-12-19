اعتبر رئيس المجلس الأعلى بجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي بجمهورية آذربايجان، واصف طالب أوف، تبادل الطاقة الكهربائية واستيراد الغاز من ايران وتنمية العلاقات في مجال المحاصيل الزراعية من المحاور المناسبة للتعاون بين الجانبين.

وخلال لقائه وزير الاقتصاد والمالية الايراني مسعود كرباسيان في طهران الاثنين، قال طالب أوف: إننا نشهد اليوم علاقات اقتصادية جيدة بين ايران ونخجوان ونسعى لتطوير تعاوننا مع ايران. وأشار الى إنتاج 20 ميغاواط من الطاقة الشمسية في نخجوان سنوياً، وقال: لقد كان لنا خلال العام الجاري تبادل الطاقة بمقدار 80 مليون كيلوواط وان الاستعداد قائم لزيادة هذا الحجم.

وأعلن طالب أوف بأن جمهورية نخجوان وفي الفصول التي تتوفر فيها المياه بكميات كبيرة، تنتج الطاقة اللازمة من محطاتها الكهرومائية وبإمكانها الدخول في محادثات مع ايران لتبيع لها الفائض من حاجتها.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والمالية الايراني عزم طهران الجاد على تطوير العلاقات مع جمهورية نخجوان، وقال: انه ينبغي علينا زيادة تعاوننا في بيلة سوار وبل جوبي وبل دشت. وأضاف: انه فضلاً عن التعاون التجاري والسياحي، ينبغي بلورة العلاقات المصرفية والترانزيتية والصناعية والسككية بصورة أكثر أساسية وبنيوية.