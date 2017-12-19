وبحسب الوزارة، وقعت بروتوكولاً مع الجانب الروسي لتنفيذ مشاريع استراتيجية باستطاعة إجمالية 2300 ميغاواط، منها 500 ميغاواط ستنفذ في محطة توليد كهرباء بدير الزور، إضافة إلى أربع مجموعات بخارية باستطاعة 1200 ميغاواط لمحطتي محردة وتشرين، و600 ميغاواط لإعادة تشغيل محطة توليد حلب بقيمة إجمالية نحو تريليون ليرة.

أما العقود الموقعة مع إيران، فقد بلغت القيمة المالية للإتفاق مع شركة (مبنا غروب) الإيرانية نحو تريليون ليرة سورية أيضاً لتوريد 5 مجموعات توليد عاملة على الغاز والمازوت لمحطة توليد حلب باستطاعة إجمالية 125 ميغاواطاً، وعقد لتأهيل العنفة الغازية 34 ميغاواطاً في محطة توليد بانياس وتحويلها للعمل على الغاز الطبيعي والمازوت ورفع استطاعتها إلى 38 ميغاواطاً.

ومن المشاريع المستقبلية التي نوقشت مع الشركة الإيرانية، التمويل عبر خط التسهيلات الإئتمانية الإيرانية الثانية جزئيا أو كلياً لإنشاء مشروع محطة توليد اللاذقية باستطاعة 508 ميغاواطات، ودائرة مركبة في مدينة اللاذقية، وتنفيذ مجموعتين بخاريتين تعملان على الغاز والفيول في محطة توليد بانياس باستطاعة إجمالية 650 ميغاواطاً، كما سيتم إعادة تأهيل المجموعة الأولى والخامسة في محطة توليد حلب باستطاعة إجمالية 400 ميغاواط، وإجراء الصيانة العامة لمجموعات التوليد الغازية المركبة في محطة توليد جندر وتحسين استطاعتها من 162 ميغاواطاً إلى 182 ميغاواطاً لكل مجموعة. وفيما يخص الربط الكهربائي الثلاثي بين (سوريا والعراق وإيران) سيتم توقيعه في دمشق، وتزويد سورية بنحو 600 ميغاواط، ما يوفر بناء محطة توليد في دير الزور بقيمة 600 مليون يورو.

(الدولار= 434 ليرة سورية حسب المركزي)