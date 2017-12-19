أكد الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة بين ايران والعراق، الإثنين، ان التبادل التجاري الايراني مع العراق يعادل تبادلها مع 3 قارات: أوروبا وأميركا وأفريقيا.

وخلال الاجتماع الشهري لغرفة التجارة المشتركة بين البلدين، قال حميد حسيني: ان اقليم كردستان لوحده يشكل 25 إلى 30 بالمائة من التبادل التجاري الإيراني، والعراق لوحده بالنسبة لإيران يعادل أسواق 3 قارات هي: أوروبا وأميركا وأفريقيا، في حين ان سوق إقليم كردستان بالنسبة لإيران تبلغ 2 إلى 5ر2 مليار دولار ما يعادل سوق قارة واحدة. وأضاف: ان العراق وافق على إقامة الاجتماع الرابع للجنة المشتركة للتجار بين ايران والعراق خلال شهر شباط/ فبراير 2018. وأوضح ان عقد هذا الاجتماع من شأنه أن يساعد على حل بعض المشكلات التي تواجه التبادل التجاري الايراني مع العراق.

من جهته، أعلن رئيس اللجنة الخاصة بالعراق بوزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ان على ايران أن تعتمد توجهاً جديداً لمواصلة حضورها في السوق العراقية.

وقال ناصر كنعاني خلال الاجتماع: علينا أن نستعد للحضور في السوق العراقية نظراً للظروف الجديدة، موضحاً ان مصطلح (ما بعد داعش) أصبح سائداً في العراق وقد طرح منذ حوالي السنة، ورغم انه يعتبر مصطلحاً صحيحاً من حيث تجاوز الخطر العسكري لداعش، لكن خطر داعش كتهديد أمني مازال باقياً. وأشار الى تحالف البلدين في محاربة الإرهاب، وقال: انه من الطبيعي ينبغي أن تشكل السوق العراقية فرصة تجارية لإيران.

واعتبر كنعاني محصلة التواصل التجاري بين ايران والعراق بأنها ايجابية وناجحة، وبيّن ان دخول العراق في مرحلة إعادة الإعمار وتجاوزه للظروف العسكرية الصعبة يعني فتح السوق العراقية الكبرى أمام المنافسين أصحاب التجارب والرساميل الضخمة وبمختلف الدوافع، حيث يؤكد العديد من السفراء الأوروبيين انه نظراً لدخول العراق في أجواء جديدة، فلا ينبغي السماح أن تكون هذه الأجواء الجديدة حكراً على دول خاصة كإيران وتركيا.

وأشار كنعاني الى تصريح رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بأن الحرب على داعش وخسائرها بلغت 100 مليار دولار، وبما أن هذا البلد ليس لديه الكثير من الإنتاج، لذلك يمكن أن يشكل سوقاً فريدة بالنسبة لإيران. وأردف: علينا أن نعتمد توجهاً جديداً من أجل مواصلة حضورنا في السوق العراقية، داعياً الى زيادة السياسات التشجيعية من قبل الحكومة الايرانية لتنمية العلاقات التجارية مع العراق.