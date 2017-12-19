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رقم الخبر: 209572 تاريخ النشر: كانون الأول 19, 2017 الوقت: 15:24 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
الشاي الغني بالكافيين يحمي العين من الأمراض

الشاي الغني بالكافيين يحمي العين من الأمراض

يُعتبر الشاي من أكثر المشروبات استهلاكا في العالم، وفي ثقافات عديدة جزءا لا يتجزأ من خصوصيتها. فبالإضافة إلى فوائده العديدة توصلت دراسة حديثة إلى أن الشاي يحمي العيون من أمراض كثيرة.

خلُصت دراسة إلا أن الشاي الغني بالكافيين له تأثير إيجابي على العينين. فاحتساء شاي ساخن يساعد في حالة التهاب الملتحمة وتبزّل العين (أو الجليجل)، ويقلل من خطر الإصابة بمرض الغلوكوما، وهو مرض يصيب العين عند التقدم في السن بسبب تلف العصب البصري. كذلك عند هيجان في العين توصل القائمون على هذه الدراسة -التي نشرت في الموقع الألماني الصحي «هايل براكسيس نيت» إلى أن شرب شاي ساخن غني بالكافيين يقلل من خطر الإصابة بمرض الأعين.

وذكر موقع «بليك تشيك» الألماني بدوره ميزات الشاي الأخضر والشاي الأسود في تخفيف مشاكل العين. وجاء في الدراسة، التي نشرتها المجلة العلمية «British Journal of Ophthalmology»، أن الأشخاص الذين يستهلكون كوبا واحدا ساخنا وغنيا بالكافيين كل يوم يكونون 74% أقل عرضة بالمقارنة مع الآخرين. ولم يحصل الباحثون على نفس النتائج عند أشخاص استهلكوا مشروبات أخرى غنية بالكافيين كالقهوة ومشروبات غازية أو شاي بدون مادة الكافيين.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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