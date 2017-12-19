نصحت إيزابيل دي فوجولا، خبيرة التغذية والعلاج بالنباتات الطبيعية بمعهد العلوم الغذائية الفرنسية، بتناول ثمرة الموز في الصباح لاحتوائها على 95% من السكريات، فهي تجمع بين الجلوكوز والفركتوز، الذي يعطي الطاقة اللازمة للإنسان، خاصة في فصل الشتاء ويمكن خلطه مع اللبن وعمل عصير صحي ومغذي في الصباح.

وأشارت الخبيرة الفرنسية، إلى أن الموز من الأغذية الغنية بالبوتاسيوم وهو يعطي التوازن الإلكتروني للخلايا، وينشط الأعصاب وعملية الهضم، ويقوي الجهاز المناعي، ويساعد على امتصاص الكالسيوم.

وأوضحت أن الموز غني بالبيتا- كاروتين وفيتامين (سي، هـ، ب-6)، والماغنسيوم وينشط إنتاج هرمون السيروتونين؛ الذي يلعب دورا هاما في تنظيم المزاج وعملية النوم والضغوط النفسية.