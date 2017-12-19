قالت دراسة علمية بريطانية أجراها فريق من الباحثين بجامعة نوتنبرج، إن إحمرار الوجه عند التعرض لموقف مخجل أو انفعال بسبب حادثة معينة يعود إلى تمدد الأوعية الدموية في الوجه.

وأوضحت الدراسة أن هذا الإحمرار يعود إلى رد فعل الجهاز العصبي الذي يعطي إشاراته إلى تمدد الأوعية الدموية في الوجه كرد فعل انفعالي ذاتي.

واشارت الدراسة إلى أن ذلك يحدث عادة مع الأشخاص الذين لا يتمكنون من إيجاد الكلمات المناسبة للرد على ما تعرضوا له من إحراج، وينجم هذا الإحمرار عن الضغط النفسي الذي لم ينجح الشخص في السيطرة عليه أو التخلص منه.