يشارك الفيلم الايراني القصير «المزهرية التي يعتريها الخريف» للمخرج «مهدي فرد قادري» في مهرجان «ريفر» الدولي للافلام في ايطاليا.

فقد دُعي فيلم «المزهرية التي يعتريها الخريف» (كلداني كه باييز مي شود) الدولي للافلام في ايطاليا للمشاركة في قسم المسابقة للمهرجان بدورته المقبلة في ايطاليا.

وكان فيلم «المزهرية التي يعتريها الخريف» الذي يستغرق 15 دقيقة، قد شارك قبل ذلك في اربع مهرجانات دولية منها مهرجان «دتمولد» الدولي في المانيا ومهرجان «هادسون» الدولي في امريكا ومهرجان «تورنتو» الدولي في ايطاليا ومهرجان «نه فيلم فست» الدولي للافلام في تايلند.

يروي الفيلم شخصية رجل يتصور لحياته مصائر مختلفة ليختار الأفضل من بينها، والفيلم من انتاج امير شريعت ويمثل ادواره امير شريعت وبيتا مصوري.

ويذكر ان لمهدي فرد قادري عدة افلام متميزة نذكر منها الفيلم السينمائي «الخلود»، الافلام القصيرة «التناوب»، «الدوائر المعكوسة» و«احدث ليلة ماطرة» وله فيلمان تجريبيان. ووثائقي «حياة خورشيد»، وشارك فردقادري بافلامه في اكثر من خمسين 50 مهرجانا دولياً وحصل منها على اكثر من ثلاثين جائزة .