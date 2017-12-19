ولاقى الفيلم اقبالا واسعا خلال عرضه في دور السينما بالعاصمة يريفان ومدينة غيومري.

ومن المقرر ان يعرض الفيلم في دور السينما الايرانية بعد شهرين.

وقد تمّ تصوير فيلم «دموع التمساح» بصورة كاملة في أرمينيا وهو فيلم مستلهم من فيلم «كندو» للمخرج «فريدون كله».

وقد شارك في تمثيل الفيلم طاقم يشمل ممثلين إيرانيين وأرمينيين منهم مجيد مشيري، بابك نوري، أمير محمد زند ، من إيران، وآناهيت غرغوسيان، آني قنديليان وآرمن بطروسيان من أرمينيا.