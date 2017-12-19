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رقم الخبر: 209557 تاريخ النشر: كانون الأول 19, 2017 الوقت: 15:29 الاقسام: ثقافة وفن  
«دموع التمساح» على شاشات السينما في أرمينيا

«دموع التمساح» على شاشات السينما في أرمينيا

يعرض الفيلم السينمائي الايراني-الأرميني المشترك «دموع التمساح» (اشك تمساح) للمخرج رضا حسين آبادي حاليا في دور العرض الأرمينية.

ولاقى الفيلم اقبالا واسعا خلال عرضه في دور السينما بالعاصمة يريفان ومدينة غيومري.

ومن المقرر ان يعرض الفيلم في دور السينما الايرانية بعد شهرين.

وقد تمّ تصوير فيلم «دموع التمساح» بصورة كاملة في أرمينيا وهو فيلم مستلهم من فيلم «كندو» للمخرج «فريدون كله».

وقد شارك في تمثيل الفيلم طاقم يشمل ممثلين إيرانيين وأرمينيين منهم مجيد مشيري، بابك نوري، أمير محمد زند ، من إيران، وآناهيت غرغوسيان، آني قنديليان وآرمن بطروسيان من أرمينيا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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