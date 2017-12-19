يمثل ايران في الدورة الأولى لمهرجان « MOSI» الدولي بكندا، أربعة افلام قصيرة.

والأفلام الايرانية التي تشارك في المهرجان هي:

«المتفرج» (تماشاكر) للمخرج محسن باقري دستكردي، «من الحسكة بحب» (از حسكه با عشق) للمخرج محمد فراهاني، «فيروزة» للمخرج روزبه ميثاقي، «الأبجدية» (الفبا) للمخرج كيانوش عابدي.

يتنافس في المهرجان افلام روائية قصيرة ووثائقية وانيميشن من مختلف انحاء العالم.

ويعلن المهرجان عن أسماء الفائزين بجوائزه في الثامن عشر من ديسمبر الجاري.