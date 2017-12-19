اُقيم الإحتفال الختامي امس الاول التكريمي للشاعر«مولانا جلال الدين محمد البلخي» الشهير بـ« مَولَوي» خلال الذكری الـ744 لوفاته وذلك بالقرب من مرقده في مركز«مولانا» الثقافي الواقع في مدينة قونية التركيّة.

أنّ هذه الإحتفالات تُقام سنوياً في ذكری وفاة الشاعر تحت عنوان «ليالي العُرس» لمدة عشر ليال بمشاركة حشد كبير من الضيوف المحليين والأجانب.

هذا وقد تمّت تسمية الملتقی الدولي الرابع للشاعر مولانا جلال الدين البلخي بـ«حضرة مولانا وقضية الاُخوَّة في العالم الإسلامي» والذي إستمر يومين بمشاركة 34 مفكراً وباحثاً من 21 جامعة تنتمي إلی 10دول تمّ خلالها إقامة تسعة إجتماعات إستعرض فيها المشاركون مقالات تحت مسميات مختلفة كالحرب والسلام في العالم الإسلامي ونبذة تاريخية عن اللغات الشرقية والغربية والتركية وكذلك نبذة تاريخية عن علوم التاريخ والعرفان والفلسفة والموسيقی والفنون الجميلة وأضافوا إلی ذلك آراءهم حول أساليب توظيف أفكار وأعمال «مولانا» بهدف خلق وحدة وتضامن أوسع نطاقاً في العالم الإسلامي.