تزامناً مع اقامة الاحتفال الخاص بأسبوع البحث في جامعة المذاهب الإسلامية في مجال التقریب ونمط الحیاة الاسلامیة وكذلك ميثاق الأخلاقيات البحوث تم تدشین أربعة كتب بحثیة وذلك بحضور المستشار الاعلى لقائد الثورة في شؤون العالم الاسلامي، آیة الله تسخیري.

وقد اقيم احتفال خاص بأسبوع البحث، تخلله تدشین أربعة كتب بحثیة وكذلك ميثاق أخلاقيات البحوث وافتتاح الموقع الالكتروني الجدید لجامعة المذاهب الاسلامیة وتكریم الاساتذة والباحثین وذلك بحضور المستشار الاعلى لقائد الثورة في شؤون العالم الاسلامي، آية الله تسخیري وعدد من المسؤولین.

وتحدث في هذا الحفل معاون شون الابحاث والتكنولوجیا بجامعة المذاهب الاسلامیة، حجة الله ابراهیمیان وأكد بأن هذه المعاونیة تمضي وفق ما هو مرسوم لها من قبل كبار المسؤولین في الجمهوریة الاسلامیة والدستور والنظام التاسيسي للجامعة وتحت اشراف لجنة الادارة.

وأضاف بأن هذه المعاونیة عملت علی اقامة ورش علمیة وبحثیة في مجال التعرف علی الموسوعات العربیة وطریقة صياغة المقالات العلمیة والبحثیة والمقالات التي تدور حول معاني القرآن مع اقامة جلسات خاصة بنقد الكتاب والملتقیات العلمیة وكذلك دعوة شخصیات من الحوزة والجامعة وتاليف موسوعة خاصة بالمفاخر وتعیین جائزة دولیة ومحلیة في مجال التقریب.

وأضاف ابراهیمیان بأن تشكیل مجالس مقارنة في الجامعة مثل مجالس البحث والاصدارات وتدوین النظام التاسيسي لها واحداث الموقع الالكتروني الجدید للجامعة وتنظیم الاطروحات في كتب خاصة وتدوین میثاق الاخلاقیات الخاص بالابحاث والمشاركة في معارض الكتاب والمطبوعات هي من نشاطات هذه المعاونیة.

وتحدث مدیر جامعة المذاهب الاسلامیة، حجة الاسلام مختاري في هذا الحفل أكد بأن العالم الیوم یبحث أكثر في مجال التقارب بین العلم والدین حیث بامكان هذه الجامعة العمل ووفق مواضیع واسالیب جدیدة من وجهة نظر الاسلام وتعالیمه لتنویر افكار المجتمع.

وأشار الی الجهود الكبیرة التي بذلت في هذا المجال من قبل هذه الجامعة وقال بأن الجامعة تملك رؤیة واضحة لاتخاذ خطوات في هذا الاتجاه وذلك بدعم من علماء وباحثي الحوزة والجامعة من أجل كسب رضا الله في طريق تطوير وتعزيز البنیة العلمية والفكرية للمجتمع.

وأشار آیة الله تسخیري في هذا الحفل الی تاریخ التقریب وقال بأنه عندما دعي كبار رجال الدین الی التقریب بین المذاهب واجهوا الكثیر من الانتقادات والتهم لكن الیوم أصبح التقریب حقیقة حیث فهم الجمیع بأنه ورغم عدم ذكر التقریب في الآیات والروایات بشكل صریح ولكن جذور هذا الموضوع موجودة في القرآن.

وأشار آیة الله تسخیري الی ان جذور التقريب هي في عقلانية الإسلام والعقلانية موجودة في القرآن الذي یملك نظریة منطقیة وشاملة للحوار المنطقي.

وأكد انه ان لم یكن هناك تقریب فإن التكفیر وداعش وسائر الجماعات المنحرفة سوف تعمل علی تشویه الاسلام.

وتحدث في هذا الحفل مولوي نذیر احمد سلامي فقال بأن وجود مثل هذه الجامعة هو أكثر حاجة من مجمع التقریب نفسه فعندما تأسست هذه الجامعة في زاهدان وبظروفها الدينية والعرقية في المنطقة تركت آثارا إيجابية علی الطلاب.

وتم في ختام هذا الحفل تدشین أربعة أعمال بحثیة جدیدة للجامعة هي: «الجامع لشرح التجرید» و«ما استدل به الحنفیة من آثار صهر ختم البریة» و«مدخل على أساسيات الوحدة الإسلامية والفرص والتحديات» و«مدخل على نمط الحياة من وجهة نظر الإسلام».

كما تم تدشین المیثاق الاخلاقي للبحث والموقع الالكتروني الجدید للجامعة مع تكریم سبعة اساتذة مخضرمین هم: آیة ‌الله بي‌آزار شیرازي، مولوي محمد اسحاق مدني، مولوي نذیر احمد سلامي، محمد جعفري هرندي ومجید معارف.