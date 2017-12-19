أعلن نائب رئیس منظمة التراث الثقافي والسیاحة «محمد محب خدایي» أن خلال العام الإيراني الماضي زار ٤ ملایین و۹۱۱ ألف سائح أجنبي إيران.

ومن إجمالي هذا الرقم زار نحو ملیونین و۳۰۰ ألف منهم إيران من أجل زیارة قبور الأئمة وقال ان عدد السیاح الذین أجروا زیارة تاریخیة وثقافیة إلی إيران یصل إلی ٤۲۹ ألف سائح و۲۷۳ ألف من السیاح توجهوا إلی ایران في إطار السیاحة الصحیة وبهدف تلقي العلاج والفحوص الطبیة .

وتابع أن عدد السیاح الذین زاروا ایران للاستمتاع بالطبیعة والمناظر الخلابة ومن أجل الأغراض الترفیهیة خلال العام الماضي وصل إلی ۱۴۹ ألف سائح كما زار ۹۵ ألف من السیاح الأجانب ایران بهدف التعلیم أو دواعي أخری .

كما اعلن «محمد محب خدایي» عن زیارة ۴ ملایین و۲۲۹ ألف مواطن إيراني إلی العراق خلال العام الإيراني الماضي(۲۱ مارس ۲۰۱٦-۲۰ مارس ۲۰۱۷).

واشار ان من إجمالي ۹ ملایین و۱۹۶ ألف مواطن إيراني توجهوا إلی خارج البلاد زار ۴ ملایین و۲۲۹ ألف منهم العراق وكانت دول الجوار نظیر تركیا وأذربیجان وأوروبا كفرنسا وإيطالیا وجهات أخری للسیاح الإيرانیین خلال العام الماضي.

وأوضح أن البیانات حول زیارة المواطنین الایرانیین إلی العراق تظهر تسجیل نمو یصل إلی ملیونین و۲۰۰ ألف شخص خلال ۲۰۱٦ مقارنة مع عام قبله والسیر علی الأقدام في الزیارة الاربعینیة كان مؤثرا في زیادة رقم الإحصائیات.