يقع مسجد سردار في شارع غلام في مدينة ارومية مركز محافظة اذربايجان الغربية في ايران. تم بناء المسجد في العهد القاجاري على يد «عبدالصمدخان» والد «آقاخان»- جد «عظيم السطنه سردار» وقام بنصب ساعة كبيرة فوق البوابة الرئيسة للمسجد لذا سمي المسجد «ساعتلو» (الساعة).

يتألف المسجد من قسمين منفصلين: القسم الاصلى والاهم هو مصلى المسجد الكبير. المصلى مستطيل الشكل بطول 12 مترا وعرض 18 مترا . القبة مرفوعة بواسطة 12 عمودا حجريا ثماني الاضلاع .

يوجد مصلى صغير في نهاية المصلى الكبير ويرتبط معه عن طريق ممر. ابعاده 10×12 ومن حيث الشكل يشبه المصلى الكبير. المواد المستعملة في البناء طابوق بابعاد 20×22×20 سانتيمترا مع خليط من الطين والجص .

من التزيينات المستخدمة في المسجد نذكر الكاشي الملون بسبعة الوان مع رسوم على شكل ورود ونباتات صفراء، وردية، زرقاء، خضراء، بيضاء والمنصوبة في المحراب الجميل في القسم الجنوبي من المصلى الكبير. آيه الكرسي مكتوبة على احد اركان المحراب.

تاريخ التعمير والصيانة مكتوب على ركن المحراب 1330 هجري، وفوق قوس المحراب مكتوب الله، محمد، علي، فاطمه، حسن وحسين.