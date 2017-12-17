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رقم الخبر: 209339 تاريخ النشر: كانون الأول 16, 2017 الوقت: 19:53 الاقسام: محليات  
متحدث باسم الاتحاد الاوروبي: موغريني لم تشر الى سياسة ايران الداخلية

متحدث باسم الاتحاد الاوروبي: موغريني لم تشر الى سياسة ايران الداخلية

اعلن متحدث باسم الاتحاد الاوروبي بان المفوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني، لم تتطرق في خطابها الاخير في البرلمان الاوروبي بأي اشارة الى سياسة ايران الداخلية.
وقال المتحدث في اتصال اجراه معه مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) الجمعة: إن ما قيل غير ذلك استنتاج خاطئ تماما ازاء خطابها.
واضاف: إن موغريني اشارت في خطابها الى الاتفاق النووي كاتفاق يمهد للتطوير المستمر للعلاقات بين الاتحاد الاوروبي وبين ايران، ومن ضمنه عبر ازالة الحظر في مسار خدمة مصالح الشعب الايراني.
وتابع: إن تطبيع العلاقات هذا قد حدث بطرق مختلفة مثلما تبلور في البيان الشامل للعلاقات الذي اعلن عنه ظريف وموغريني في 14 ابريل 2014 أو في الجولة الثالثة للمحادثات رفيعة المستوى بين ايران والاتحاد الاوروبي التي جرت في طهران بتاريخ 20 نوفمبر 2017.
واكد المتحدث في ختام تصريحه، ان الاتفاق النووي يتناول البرنامج النووي الايراني فقط ولم تكن القضايا الاقليمية جزءا من المفاوضات اطلاقا وان أيا من المفاوضين لم يكن قد طلب تغيير هذا المسار ايضا.
يذكر ان موغريني تحدثت في خطابها يوم الثلاثاء عن جملة في مقدمة الاتفاق النووي يمكنها حسبما قالت ان تشكل ركيزة لنوع جديد من التعامل في المنطقة، وادعت بان هذه الجملة اضيفت بطلب من طهران في حين انه لا توجد مثل هذه الجملة أو ما يماثلها في مقدمة البرنامج النووي أو في أي من بنوده.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ارنا
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