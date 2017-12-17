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رقم الخبر: 209338 تاريخ النشر: كانون الأول 16, 2017 الوقت: 19:47 الاقسام: محليات  
العميد جزائري: مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة لا تفهم بالقضايا العسكرية

العميد جزائري: مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة لا تفهم بالقضايا العسكرية

وصف المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد مسعود جزائري، تصريحات مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة نيكي هيلي حول إيران بأنها سخيفة وناجمة عن عدم فهمها للقضايا العسكرية.
وفي تصريح له السبت اشار العميد جزائري إلى تصريحات هيلي حول إطلاق صواريخ يمنية على الرياض وادعائها إن هذه الصواريخ هي من صنع ايران، وقال: لو كانت الولايات المتحدة تعلم مستوى القدرات التقنية الصاروخية التي تملتكها المقاومة في اليمن لما صدرت عنها هكذا تصريحات مضحكة.
وشدد على أن الولايات المتحدة لا تملك القدرة على حشد الآراء ضد إيران ومحور المقاومة معتبراً إن الحل الوحيد لخروج واشنطن من المشاكل التي تورطت بها هو تغيير سلوكياتها والتوقف عن الإجراءات العدائية والإجرامية التي ترتكبها في شتى أنحاء العالم.
وكانت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي اتهمت مؤخراً إيران بأنها تقف وراء الصواريخ التي أطلقت على السعودية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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