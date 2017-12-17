* أكثر من 50 شهيداً وجريحا في غارات تحالف العدوان على صعدة وتعز واستمرار المعارك على الحدود

سخرت وزارة الخارجية اليمنية من ممارسة الولايات المتحدة الأمريكية أساليب تزييف الحقائق وتضليل الرأي العام الدولي بأن إيران تزود اليمن بصواريخ باليستية.

وأكدت الخارجية اليمنية ان ما قام به كولن باول وزير خارجية أمريكا من مسرحية أمام مجلس الأمن في فبراير 2003 بالادعاء بوجود أسلحة دمار شامل في العراق، تكرر الخميس في مؤتمر صحفي عقدته المندوبة الدائمة لأمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، محاولةً الترويج بأن إيران تقوم بتزويد الجيش اليمني واللجان الشعبية بصواريخ بالستية تم استخدامها في ضرب العمقين السعودي والإماراتي.

وعبرت الخارجية اليمنية في بيان رسمي عن استغرابها لمثل هذه التصريحات المحرّضة، مضيفة: ان واشنطن ومن ورائها دول العدوان تفرض منذ 26 مارس 2015 حصارا شاملا على كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية اليمنية وتمنع وتعرقل وصول المساعدات الغذائية والدوائية والوقود، كما أن الأساطيل البحرية لدول العدوان وأساطيل البحرية الأمريكية والبريطانية تفرض سيطرتها على المياه الإقليمية اليمنية والمياه الإقليمية للدول الخليجية، فكيف يمكن وصول صواريخ بالحجم الذي عرضته المندوبة الأمريكية؟

* عبدالسلام: اتهامات امريكا لايران بتزويد جماعة أنصار الله بالصواريخ الباليستية أكذوبة

في سياق متصل، اعتبر المتحدث باسم جماعة أنصار الله محمد عبد السلام، أن اتهامات الولايات المتحدة لإيران بتزويد الجماعة بالصواريخ الباليستية، أكذوبة تؤكد بأن الحرب على اليمن هي حرب أميركية.

وأشار عبد السلام في تغريدة له على تويتر، إن الحرب على اليمن أميركية في الأساس، وواشنطن في خيبة من أمرها جراء فشل عملائها وحلفائها، مضيفاً: أن واشنطن في حالة هروب من تداعيات قرار ترامب بشأن القدس إلى اختلاق أكاذيب درج عليها الأميركيون دون أن يبرعوا في واحدة منها.

كما اعتبر عبد السلام أنه بالمرافعة الأميركية البائسة نصّبت واشنطن نفسها محامياً عن الرياض، والأخيرة تطمئن إلى الغطاء الأميركي لتكثف من غاراتها العدوانية، مرتكبة الجمعة فقط ثلاث مجازر دموية في تعز وصعدة والحديدة، وحصيلة الضحايا أكثر من 70 شهيداً وجريحاً، ثم تظن عواصم العدوان أنها تقدم لليمنيين خدمات إنسانية!.

وأشارت وزارة الخارجية اليمنية الى أنه لا حاجة لواشنطن للبحث عن حرب بالوكالة في اليمن.. داعية الإدارة الأمريكية للكف عن الترويج لمثل هذه الادعاءات، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها كعضو دائم بمجلس الأمن لتنفيذ مقاصد ميثاق الأمم المتحدة والعمل على تحقيق السلم والأمن الدوليين وحماية الشعوب من غطرسة الدول المستقوية بالمال وذات النزعة الاستعمارية والتدميرية، والعدوان على اليمن خير مثال على ذلك.

من جهة أخرى أعلنت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية في اليمن فجر السبت، عن إطلاق صاروخ بالستي من طراز قاهر m2 على مركز القيادة والسيطرة للجيش السعودي بجيزان.

وأكّد مصدر في القوة الصاروخية أنها تمكنت من قصف مركز القيادة والسيطرة للجيش السعودي جنوب جيزان بدقة.

وصرح مساعد الناطق باسم الجيش العقيد عزيز راشد بالقول: إن استهداف القوة الصاروخية لمركز القيادة والسيطرة جنوب جيزان عملية استباقية لإفشال تحركات العدو، مؤكداً أن القوة الصاروخية قادرة على ضرب المزيد من الأهداف الاستراتيجية والحيوية في العمق السعودي.

وكانت القوة الصاروخية في الجيش واللجان الشعبية أطلقت في بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي صاروخا باليستياً نوع بركان H2 باتجاه العمق السعودي مستهدفة مطار الملك خالد الدولي بالرياض مصيباً هدفه بدقة عالية.

وعلى الصعيد ذاته أفاد مصدر طبي للميادين بارتفاع عدد الضحايا جرّاء غارات التحالف السعودي على منطقة سوق منطقة آل الشيخ في صعدة شمال اليمن إلى 23 شهيداً و4 جرحى.

وفي تعز، أدّى استهداف طائرات التحالف السعودي لسوق النجيبية في منطقة الهاملي إلى سقوط 8 شهداء و15 جريحاً. ونشر ناشطون صوراً مؤلمة لضحايا الغارات.

ميدانيّاً أيضاً، أفاد مصدر عسكري للميادين بشنّ الجيش اليمني واللجان الشعبية هجوم نوعي على مواقع لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي في منطقة تلال السفينة والعقران في نهم، حيث تكبّدت هذه القوات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وفي محافظة مأرب، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية مقتل وجرح العديد من قوات هادي، وذلك في منطقة تلال القاضي والمطار في صرواح.

في المقابل، شنت طائرات التحالف السعودي 8 غارات على منطقة المخدرة في المنطقة نفسها غرب المحافظة شمال شرق اليمن.

وشهدت محافظة الجوف مواجهات عنيفة، حيث أفاد مصدر عسكري بمقتل وجرح العشرات من قوات هادي في هجوم مباغت للجيش واللجان على مواقعهم في تلة القنّاصين في مديرية الغيل شمال غرب المحافظة الصحراوية المحاذية للحدود مع السعودية شرق اليمن.

وعند الحدود اليمنية – السعودية، قصف الجيش واللجان بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية مواقع يتواجد فيها عناصر من الجيش السوداني وقوات هادي شمال صحراء ميدي الحدودية مع السعودية غرب البلاد، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.